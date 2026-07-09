رئیس اتاق بازرگانی فارس:
صندوقهای تضمین خصوصی میتوانند مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری را هموار کنند
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر نقش مهم ابزارهای نوین مالی در توسعه اقتصادی گفت: ایجاد و تقویت صندوقهای تضمین غیردولتی میتواند گامی مؤثر برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی باشد.
به گزارش ایلنا، محمد صادق حمیدیان در نشست تخصصی آشنایی با اهمیت، مزایا و چگونگی تاسیس صندوق تضمین غیردولتی استان فارس که با حضور نماینده شیراز و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و با حضور جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و روسای تشکل های اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، ارائه خدمات تضمینی توسط شرکتهای بیمه به سرمایهگذاران، یکی از ابزارهای مهم حمایت از فعالیتهای اقتصادی است، اما در کشور ما این ظرفیت هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی اظهارکرد: یکی از نمونههای روشن این موضوع، نقش شرکتهای بیمه در اقتصادهای توسعهیافته است؛ بهگونهای که بیمهها علاوه بر پوشش خسارتها، در فرآیندهای اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری نیز نقش فعال دارند، در حالی که در ایران این نقش هنوز محدودتر از ظرفیت واقعی آن است.
حمیدیان ادامه داد: برای نمونه، یک شرکت بیمه ممکن است یک واحد تولیدی را در برابر حوادث مختلف و آل ریسک تحت پوشش قرار دهد، اما در بسیاری از موارد حاضر نیست در فرآیندهای تأمین مالی و تضمین سرمایهگذاری نیز نقشآفرینی کند؛ در حالی که در بسیاری از کشورها این وظایف بخشی از مأموریت نهادهای تضمینکننده و بیمهای محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه اضافه کرد: در برخی کشورها، بسیاری از فرآیندهای فنی نظارتی و تضمینی به جای آنکه صرفاً بر عهده دستگاههای دولتی باشد، از طریق سازوکارهای بیمهای و بخش خصوصی انجام میشود؛ چراکه این مجموعهها در قبال پذیرش ریسک و جبران خسارت، مسئولیت مستقیم دارند.
حمیدیان با بیان اینکه توسعه صندوقهای تضمین خصوصی میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند، افزود: این صندوقها میتوانند با ارائه ضمانتهای لازم، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کرده و بخشی از دغدغههای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را کاهش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی مناسب برای فعالیت این صندوقها اظهار کرد: امیدواریم با صدور مجوزلازم و شکلگیری صندوقهای توانمند، شاهد تقویت نقش بخش خصوصی در رشد تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور باشیم.