وی تأمین آب پایدار را حیاتی‌ترین پیش‌نیاز برای توسعه این ناحیه دانست و افزود: مقرر شد پیگیری‌های لازم از شرکت آب منطقه‌ای فارس به‌منظور تخصیص آب مورد نیاز ناحیه صنعتی جایدشت انجام شود تا زمینه آغاز عملیات اجرایی و واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران مهیا گردد.

برنهاد همچنین در این نشست بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های بخش توسعه‌ای شهرک صنعتی میمند تأکید کرد و گفت: آماده‌سازی اراضی صنعتی در این شهرک، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش تولید در منطقه ایفا خواهد کرد.



در همین راستا، محمدرضا ابراهیمی، فرماندار شهرستان فیروزآباد، با تأکید بر اولویت توسعه نواحی صنعتی، خبر داد که در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتبارات و حمایت‌های لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای این حوزه مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت تا تمامی موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برطرف شود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، شهرک صنعتی روزبدان با وسعت ۵۵ هکتار، تاکنون ۶۳ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کرده و با ۵۳ واحد بهره‌بردار فعال، یکی از موفق‌ترین شهرک‌های صنعتی استان فارس به‌شمار می‌رود. این استقبال گسترده از سرمایه‌گذاران، ضرورت توسعه اراضی صنعتی جدید در شهرستان را دوچندان کرده است.