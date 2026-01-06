به گزارش ایلنا، مسعود زارعی با اشاره به تمرکز این کمیسیون بر مطالعات علمی برای رفع تنش آبی باغات شهر، به‌ویژه باغات قصردشت، اظهار کرد: در ادامه بررسی طرح جامع مطالعات آب و تعیین تکلیف وضعیت تنش آبی، پروژه تصفیه‌خانه پساب شهرداری شیراز هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده به منابع آبی شهر افزوده شود.

وی تأکید کرد: در طرح جامع به‌صراحت بر بازنگری و اصلاح مسیرهای انتقال، کانال‌ها، شیوه‌های انتقال و نوع آبیاری برای استفاده بهینه از این آب تأکید شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا با اشاره به ارائه گزارش جامع دانشگاه شیراز درباره نقاط تنش آبی در باغات قصردشت گفت: این مطالعات دقیق و علمی توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده و نتایج آن به‌صورت کامل در جلسه کمیسیون ارائه شد.

زارعی افزود: اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد این گزارش به‌گونه‌ای تدوین شود که برای عموم شهروندان نیز قابل فهم باشد. همچنین این گزارش در صحن شورای شهر مطرح خواهد شد تا مردم در جریان اقدامات علمی و برنامه‌ریزی‌شده برای رفع تنش آبی قرار گیرند.

برنامه‌ریزی برای رفع کسری آب تا پایان سال ۱۴۰۵

وی با اشاره به جمع‌بندی نهایی این دستور کار تصریح کرد: بر اساس نتایج این مطالعات، تکالیفی برای شهرداری تعریف شد تا با ارائه لوایح و تعریف پروژه‌های مشخص، به‌ویژه در بودجه سال ۱۴۰۵، مسیر حرکت به‌سوی رفع پایدار تنش آبی شفاف‌تر و دقیق‌تر شود.

زارعی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با احداث دو تصفیه‌خانه دیگر، بخش قابل‌توجهی از کسری آب باغات جبران شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵، شهرداری شیراز بتواند پایان کسری آب باغات شهر را اعلام کند.

تصویب آیین‌نامه آرامستان‌های شهر شیراز

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری در تشریح دستور کار دوم گفت: لایحه آیین‌نامه آرامستان‌های شهر شیراز پس از رفع حدود هفت ایراد مطرح‌شده و انجام هماهنگی‌های کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط، در کمیسیون به تصویب رسید.

وی افزود: این آیین‌نامه برای بررسی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود و پس از آن در صحن شورای اسلامی شهر شیراز مطرح خواهد شد تا وظایف و تکالیف شهرداری در این حوزه به‌صورت شفاف مشخص شود.

ساماندهی خدمات امدادی و اجتماعی در بافت تاریخی

زارعی با اشاره به لایحه شهرداری درباره ساماندهی وضعیت اورژانس، آتش‌نشانی، امنیت، ساماندهی معتادان متجاهر و خدمات‌رسانی در بافت تاریخی گفت: مطالعات و گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به زمان‌بندی پایان دوره شورا، مقرر شد شهرداری تا پایان اردیبهشت‌ماه اقدامات لازم را نهایی کند.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، بهبود دسترسی خدمات امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان و ارتقای سطح ایمنی در بافت تاریخی شیراز به‌عنوان یکی از ارزشمندترین محدوده‌های شهری است.

بررسی طرح تبدیل ارتفاعات شمالی شیراز به پارک طبیعی و آبخوان

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری در ادامه گفت: طرح تبدیل ارتفاعات بالادست اتوبان کوهسار و آیت‌الله حائری به پارک طبیعی و آبخوان از جمله طرح‌های مهم ارجاعی از صحن شورا بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

زارعی افزود: با توجه به ایجاد دسترسی‌های جدید در این محدوده، اعمال کنترل‌های جدی برای حفاظت از محیط‌زیست ضروری است و اجرای این طرح با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و بهره‌گیری از نظرات متخصصان و فعالان محیط‌زیست می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های طبیعی شهر شیراز ایفا کند.

