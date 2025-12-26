معاون رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شیراز مطرح کرد؛
مسائل زنان باید علمی و ریشهای حل شود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده،گفت: امروز ۶۰ درصد ورودیهای دانشگاهها دختران هستند و ۲۴ درصد اختراعات نیز توسط آنان ثبت میشود، در حالیکه سهم زنان در دولت به ۴۸ درصد رسیده اما مشارکت اقتصادی آنان در بخش خصوصی فقط ۱۴ درصد است.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر با حضور در دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به نقش برجسته بانوان در عرصههای علمی و اجرایی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا زنان در بازه حساس ۲۲ تا ۳۵ سالگی بتوانند همزمان نقش مادری و حضور در بازار کار را ایفا کنند و مردان نیز در تقسیم این مسئولیتها مشارکت داشته باشند.
بهروز آذر با اشاره به ضرورت حمایت از مادران شاغل و ایجاد سازوکارهایی چون دورکاری، خاطرنشان کرد: اگرچه دولت در این زمینه قوانین حمایتی وضع میکند اما واکنش بازار و کارفرمایان نیازمند بررسی دقیق است.
وی افزود: مسائل زنان باید در کمیسیون سرمایه انسانی با رویکردی علمی و ریشهای مطرح شود تا راهکارهای مناسب انتخاب شود و در نهایت دولت موظف است شرایطی برابر برای زنان را فراهم سازد و خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
استاندار فارس نیز در این بازدید با اشاره به نقش دانش روز در اداره جامعه و ارتقاء جایگاه علمی و صنعتی کشور، دانشگاهها را مسئول حل مسائل واقعی جامعه دانست و زهرا بهروزآذر نیز با بیان سهم چشمگیر بانوان در عرصههای علمی و اجرایی، حمایت از مادران شاغل را یکی مهمترین موضوعات توصیف کرد.
حسینعلی امیری با بیان اینکه جهان با همه عظمت خود بر سه پایه استوار است ادامه داد: نخست عشق، دوم عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، آنگونه که ابنسینا بیان کرده و سوم علم که اگر نباشد، بنیان عالم فرو میپاشد.
امیری با اشاره به تصاویر منتشرشده از تلسکوپ جیمز وب بیان کرد: مشاهده این جلوههای شگرف معنای تکبیر را برایم روشن ساخته و عظمت بیپایان خداوند متعال را آشکار کرده است، همانگونه که در این تصاویر مفهوم عدالت نیز بهوضوح نمایان میشود زیرا اگر هر چیز در جای خود قرار نگیرد جهان فرو خواهد پاشید و عشق نیز که همان نیروی جاذبه در هستی است، اگر به دافعه بدل شود به فروپاشی میانجامد؛ چرا که خداوند علیم است و انسان تنها بخش اندکی از این علم بیکران را درمییابد.
استاندار فارس با بیان این که دنیا با دقیقترین مناسبات علمی اداره میشود، تصریح کرد: معجزه نیز از این قواعد عدول نمیکند، بلکه تنها زمان اتفاقات را تندتر میکند.
وی با تأکید بر این که اداره جامعه بدون توجه به قوانین علمی ممکن نیست، گفت: صنعت و کارآفرینی بدون مبنای علمی پیش نمیرود و ازاین روست که همواره در دیدار با صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بر ضرورت ارتباط با بخشهای علمی و دانشگاهی تأکید میشود.
استاندار فارس با اشاره به نقش دانشگاهها در حل مسائل جامعه افزود: دانشگاه باید مسئله محور باشد و پایاننامهها و رسالهها نباید پس از دفاع در قفسههای کتابخانهها باقی بمانند بلکه باید مسئلهای از مسائل صنعت و جامعه را حل کنند.
امیری با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، بر نقش دانشگاهها بهویژه دانشگاه صنعتی در پیشبرد اهداف توسعه تأکید کرد و افزود: بهروزرسانی مستمر دانشگاهها ضرورتی انکارناپذیر است تا دانشجویان بتوانند با دانش روز، صنعت را علمی و کارآمد سازند و زمینه حضور فعال کشور در عرصه رقابتهای جهانی فراهم شود.
امیری با اشاره به تجارب موفق بینالمللی در پیوند میان دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: در برخی کشورها تمامی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها با حضور فعال در محیطهای دانشگاهی، اتاقهای اختصاصی برای تعامل مستقیم با مراکز علمی ایجاد کرده و همکاری نزدیک و مستمر با صنایع برقرار کردهاند؛ الگویی که به گفته وی میتواند بهعنوان تجربهای ارزشمند مورد توجه قرار گیرد و زمینهساز ارتقاء جایگاه علمی و صنعتی کشور باشد.
در ادامه محمدجواد دهقانی رئیس دانشگاه صنعتی شیراز گزارشی از مسئولیتها و اقدامات این دانشگاه ارائه کرد و در ادامه، با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از دو تن از بانوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز به پاس تلاشها و دستاوردهای علمی آنان تقدیر شد.
استاندار فارس و معاون رئیس جمهور همچنین از خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی شیراز بازدید و با دانشجویان فرهنگور و هنرمند دیدار و گفت و گو کردند و گوشهای از فعالیتهای هنری ایشان را به تماشا نشستند.