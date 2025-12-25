خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مطرح کرد؛

تبصره ۴ قانون ثبت معاملات، راهنمای مشاوران و بنگاه‌هاست

تبصره ۴ قانون ثبت معاملات، راهنمای مشاوران و بنگاه‌هاست
کد خبر : 1732909
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی بنیادین در تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک دانست.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی  اقدامات این اداره کل در راستای اجرای بهینه قانون فوق را تشریح کرد و بر نقش آن در شفاف‌سازی مالکیت‌ها و تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اسناد عادی که زمینه‌ساز تعارضات، جعل و سوءاستفاده و افزایش پرونده‌های قضایی است، جایگاه سند رسمی و نقش اثباتی و تأمینی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را حیاتی خواند و افزود: ترویج و نهادینه‌سازی جایگاه سند رسمی، به کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک می‌کند.

مدیرکل ثبت فارس همچنین به تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور اشاره و خاطرنشان کرد: مشاورین و بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای املاکی که سند مالکیت آن پس از سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده را ندارند و تنها می‌توانند پیش‌نویس قراردادها را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

نخعی با بیان جایگاه مهم و تکالیف ادارات ثبت در اجرای این قانون، همکاری ۴۷ دستگاه دولتی و سازمان مرتبط با امور ثبت را برای اجرای بهینه قانون ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با تعامل سازنده میان ادارات، حسن اجرای این قانون محقق شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا