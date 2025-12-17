خبرگزاری کار ایران
فرماندار شیراز مطرح کرد؛

دانش‌محوری، عامل رفع تمایزات غیرعقلانی ناشی از جنسیت است

کد خبر : 1729048
امروز تفاوتی میان زن و مرد در عرصه‌های علمی و اجتماعی وجود ندارد

فرماندار شهرستان شیراز، گفت: اگر مسئولان و جامعه در پی عبور از روزهای سخت و تبدیل این مقاطع به خاطره‌ای در تاریخ هستند، باید از تجربه کشورهایی که شرایط دشوار را پشت سر گذاشته و بر مشکلات متعدد، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، غلبه کرده‌اند، درس بگیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، سید علاالدین کراماتی در آیین تقدیر  از بانوان شاغل در فرمانداری هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، اظهار کرد: آلمان نمونه‌ای از این کشورهاست که در دوران پس از جنگ‌های جهانی و پیامدهای پیمان ورسای، شرایط بسیار سختی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی برای خرید کالاهای معمولی، حجم زیادی اسکناس جابه‌جا می‌شد، اما ملت آلمان با اتکا به توان و دانش دانشمندان خود توانست از آن شرایط عبور کند.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر نقش تعیین‌کننده علم و دانش در عبور از چالش‌های پیش‌روی کشور گفت: هر زمان دانش مبنای تصمیم‌گیری و پیشرفت باشد، تمایزات غیرعقلانی ناشی از جنسیت از میان می‌رود و بانوان می‌توانند در کنار مردان نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه علمی و اجتماعی کشور داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه کنونی آلمان در جهان افزود: این کشور ققنوس‌وار از دل خاکسترها برخاست و امروز به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است. ما نیز می‌توانیم با همت و اتحاد مردم و دولت و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشمندان ایرانی، به شرایط مطلوب و جایگاهی شایسته در جهان دست یابیم.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر نقش محوری دانش در پیشرفت کشور تصریح کرد: با تکیه بر علم و دانش می‌توان ایران را آباد کرد؛ دانشی که یکی از مؤلفه‌های اساسی آن، نبود تمایزات نامعقول و غیرعقلانی جنسیتی است. در اینجاست که نقش بانوان بیش از پیش نمایان می‌شود؛ بانوانی که سهم بزرگی در پیشرفت علم مدرن داشته‌اند و نمونه‌های ارزشمند آنان در جامعه ما کم نیست.

کراماتی  خاطرنشان کرد: تساوی، برابری و حضور مؤثر بانوان در جامعه، همان‌گونه که تاکنون به برکت نظام جمهوری اسلامی محقق شده است، باید بیش از پیش تقویت شود. امروز دیگر تفاوتی میان زن و مرد در عرصه‌های علمی و اجتماعی وجود ندارد؛ همان‌گونه که دانشمند بزرگی چون زنده‌یاد مریم میرزاخانی از دل همین جامعه برخاست. هر زمان دانش مبنا باشد، تمایزات نابخردانه از بین می‌رود و هرگاه جهل حاکم شود، تفاوت‌های مضحک خود را آشکار می‌سازد.

