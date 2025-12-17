به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، سید علاالدین کراماتی در آیین تقدیر از بانوان شاغل در فرمانداری هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، اظهار کرد: آلمان نمونه‌ای از این کشورهاست که در دوران پس از جنگ‌های جهانی و پیامدهای پیمان ورسای، شرایط بسیار سختی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی برای خرید کالاهای معمولی، حجم زیادی اسکناس جابه‌جا می‌شد، اما ملت آلمان با اتکا به توان و دانش دانشمندان خود توانست از آن شرایط عبور کند.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر نقش تعیین‌کننده علم و دانش در عبور از چالش‌های پیش‌روی کشور گفت: هر زمان دانش مبنای تصمیم‌گیری و پیشرفت باشد، تمایزات غیرعقلانی ناشی از جنسیت از میان می‌رود و بانوان می‌توانند در کنار مردان نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه علمی و اجتماعی کشور داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه کنونی آلمان در جهان افزود: این کشور ققنوس‌وار از دل خاکسترها برخاست و امروز به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است. ما نیز می‌توانیم با همت و اتحاد مردم و دولت و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشمندان ایرانی، به شرایط مطلوب و جایگاهی شایسته در جهان دست یابیم.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر نقش محوری دانش در پیشرفت کشور تصریح کرد: با تکیه بر علم و دانش می‌توان ایران را آباد کرد؛ دانشی که یکی از مؤلفه‌های اساسی آن، نبود تمایزات نامعقول و غیرعقلانی جنسیتی است. در اینجاست که نقش بانوان بیش از پیش نمایان می‌شود؛ بانوانی که سهم بزرگی در پیشرفت علم مدرن داشته‌اند و نمونه‌های ارزشمند آنان در جامعه ما کم نیست.

کراماتی خاطرنشان کرد: تساوی، برابری و حضور مؤثر بانوان در جامعه، همان‌گونه که تاکنون به برکت نظام جمهوری اسلامی محقق شده است، باید بیش از پیش تقویت شود. امروز دیگر تفاوتی میان زن و مرد در عرصه‌های علمی و اجتماعی وجود ندارد؛ همان‌گونه که دانشمند بزرگی چون زنده‌یاد مریم میرزاخانی از دل همین جامعه برخاست. هر زمان دانش مبنا باشد، تمایزات نابخردانه از بین می‌رود و هرگاه جهل حاکم شود، تفاوت‌های مضحک خود را آشکار می‌سازد.

