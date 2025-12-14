تیم دانشگاه شیراز موفق به کسب مدال برنز مسابقات بینالمللی IDA آمریکا شد
تیم طراحی دانشگاه شیراز با پروژهای خلاقانه و الهامگرفته از میراث صنعتی شهر، موفق به کسب مدال برنز مسابقات بینالمللی طراحی 2025 IDA آمریکا شد.
بهگزارش ایلنا، در رقابتهای معتبر بینالمللی International Design Awards 2025 (IDA) آمریکا، طرح معماری «کارخانه طنین نوآوری (Creative Echo Factory)» ازسوی تیم دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با هدایت دکتر امین حبیبی (دانشیار بخش معماری دانشگاه شیراز)، طراحی اصلی فاطمه فرجزاده دهکردی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر) و فائزه فتحینژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری)، بهعنوان مسئول هماهنگی و پشتیبانی اجرایی، توانست در میان آثار برجسته دانشگاهی و حرفهای از سراسر جهان جایگاه سوم این رقابت را در بخش «معماری تجاری و باززندهسازی تطبیقی» به خود اختصاص داده و مدال برنز را از آن خود کند.
مسابقه بینالمللی International Design Awards (IDA) از رویدادهای شناختهشده عرصه طراحی در جهان بهشمار میآید که با هدف تقدیر از ایدهها و پروژههای خلاقانه در زمینههای مختلف معماری، طراحی داخلی، محصول و گرافیک برگزار میشود و هرساله طرحهای برتر از دانشگاهها و استودیوهای معتبر جهانی در آن به رقابت میپردازند.
طرح برگزیده دانشگاه شیراز با عنوان «کارخانه طنین نوآوری»، بازطراحی و احیای کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را دنبال میکند؛ مجموعهای صنعتی که بخشی از حافظه تاریخی و هویت شهری شیراز بهشمار میرود. این طرح با رویکرد باززندهسازی تطبیقی و طراحی چندحسی، ضمن حفظ لایههای تاریخی فضا، آن را به بستری پویا برای هنر، نوآوری و تعامل اجتماعی تبدیل میکند؛ جایی که به تعبیر طراحان پروژه، «در معماری پژواک میسازیم، نه دیوار».
در این پروژه، ارتباطی میان تولید، تخیل و آینده شهری برقرار شده است؛ تلاشی که نشان میدهد چگونه میتوان میراث صنعتی را به منبعی برای خلاقیت و زندگی معاصر بدل کرد.
روابطعمومی دانشگاه شیراز، این دستاورد ارزشمند بینالمللی را به اعضای این تیم و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، سربلندی و درخشش روافزون ایشان را در مسیرهای علمی و حرفهای آرزومند است.