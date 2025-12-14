خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم دانشگاه شیراز موفق به کسب مدال برنز مسابقات بین‌المللی IDA آمریکا شد

تیم دانشگاه شیراز موفق به کسب مدال برنز مسابقات بین‌المللی IDA آمریکا شد
کد خبر : 1727549
لینک کوتاه کپی شد.

تیم طراحی دانشگاه شیراز با پروژه‌ای خلاقانه و الهام‌گرفته از میراث صنعتی شهر، موفق به کسب مدال برنز مسابقات بین‌المللی طراحی 2025 IDA آمریکا شد.

به‌گزارش ایلنا، در رقابت‌های معتبر بین‌المللی International Design Awards 2025 (IDA)  آمریکا، طرح معماری «کارخانه طنین نوآوری (Creative Echo Factory)» ازسوی تیم دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با هدایت دکتر امین حبیبی (دانشیار بخش معماری دانشگاه شیراز)، طراحی اصلی فاطمه فرج‌زاده ده‌کردی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر) و فائزه فتحی‌نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری)، به‌عنوان مسئول هماهنگی و پشتیبانی اجرایی، توانست در میان آثار برجسته دانشگاهی و حرفه‌ای از سراسر جهان جایگاه سوم این رقابت را در بخش «معماری تجاری و باززنده‌سازی تطبیقی» به خود اختصاص داده و مدال برنز را از آن خود کند.

مسابقه بین‌المللی International Design Awards (IDA) از رویدادهای شناخته‌شده عرصه طراحی در جهان به‌شمار می‌آید که با هدف تقدیر از ایده‌ها و پروژه‌های خلاقانه در زمینه‌های مختلف معماری، طراحی داخلی، محصول و گرافیک برگزار می‌شود و هرساله طرح‌های برتر از دانشگاه‌ها و استودیوهای معتبر جهانی در آن به رقابت می‌پردازند.

طرح برگزیده دانشگاه شیراز با عنوان «کارخانه طنین نوآوری»، بازطراحی و احیای کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را دنبال می‌کند؛ مجموعه‌ای صنعتی که بخشی از حافظه تاریخی و هویت شهری شیراز به‌شمار می‌رود. این طرح با رویکرد باززنده‌سازی تطبیقی و طراحی چندحسی، ضمن حفظ لایه‌های تاریخی فضا، آن را به بستری پویا برای هنر، نوآوری و تعامل اجتماعی تبدیل می‌کند؛ جایی که به تعبیر طراحان پروژه، «در معماری پژواک می‌سازیم، نه دیوار».

در این پروژه، ارتباطی میان تولید، تخیل و آینده شهری برقرار شده است؛ تلاشی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان میراث صنعتی را به منبعی برای خلاقیت و زندگی معاصر بدل کرد.

روابط‌عمومی دانشگاه شیراز، این دستاورد ارزشمند بین‌المللی را به اعضای این تیم و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، سربلندی و درخشش روافزون ایشان را در مسیرهای علمی و حرفه‌ای آرزومند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری