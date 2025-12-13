خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر ارتباط با صنعت پتروشیمی شد

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر ارتباط با صنعت پتروشیمی شد
کد خبر : 1726977
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه شیراز به‌عنوان دانشگاه برتر ارتباط با صنعت پتروشیمی معرفی شد.

به‌ گزارش ایلنا، در جریان برگزاری چهارمین رویداد ملی پتروفن ۱۴۰۴، به میزبانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ دانشگاه شیراز در کنار دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و صنعتی سهند به‌عنوان یکی از چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه ارتباط با صنعت معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این عنوان به‌پاس تلاش‌های مستمر این دانشگاه در توسعه همکاری‌های علمی، صنعتی و فناورانه با صنایع مادر کشور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی اعطا شده است.

این تقدیر در آیین گشایش رسمی این رویداد، با حضور مدیران ارشد وزارت عتف، مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های کشور انجام شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری