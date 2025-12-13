دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر ارتباط با صنعت پتروشیمی شد

به‌ گزارش ایلنا، در جریان برگزاری چهارمین رویداد ملی پتروفن ۱۴۰۴، به میزبانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ دانشگاه شیراز در کنار دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و صنعتی سهند به‌عنوان یکی از چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه ارتباط با صنعت معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این عنوان به‌پاس تلاش‌های مستمر این دانشگاه در توسعه همکاری‌های علمی، صنعتی و فناورانه با صنایع مادر کشور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی اعطا شده است.

این تقدیر در آیین گشایش رسمی این رویداد، با حضور مدیران ارشد وزارت عتف، مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های کشور انجام شد.

