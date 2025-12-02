رئیس اداره بهزیستی لامرد اعلام کرد:
بهرهمندی افزون بر ٣هزار توانخواه لامردی از خدمات حمایتی بهزیستی/ لزوم تحقق اجرای کامل قانون جامع معلولان و توسعه جامعه فراگیر
رئیس اداره بهزیستی لامرد گفت: بیش از سه هزار و ۳۰۰ توانخواه این شهرستان از خدمات توانبخشی، درمانی، آموزشی و حمایتی بهزیستی بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظمزاده همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت با شعار «فراگیرسازی جامعه؛ تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» در جمع خبرنگاران، افزود: در سال جاری در مجموع ۳۳۲۸ توانخواه از خدمات ارائهشده در حوزههای توانبخشی، حمایتهای اجتماعی و خدمات درمانی استفاده کردهاند.
وی بیان کرد: دو مرکز توانبخشی فعال در لامرد شامل مرکز توانبخشی روزانه با ظرفیت ۱۵ نفر و مرکز شبانهروزی «خانه کوچک معلولین ذهنی تلاش» با ظرفیت ۲۴ نفر زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند که مشمول دریافت یارانه از سازمان بهزیستی هستند.
به گفته کاظمزاده، ۲۴۹۷ نفر از توانخواهان لامرد مستمری ماهانه دریافت میکنند و ۳۱۲ خانوار نیز از کمکهزینه معیشت برخوردار هستند. همچنین ۱۵۹ نفر از حق پرستاری عمومی و ۵۵ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی از حق پرستاری ویژه استفاده میکنند.
وی از پرداخت ماهیانه، مبلغ ۴۵میلیارد ۲۱۶میلیون ریال مستمری ، دو میلیارد و ۲۶۸میلیون ریال حق پرستاری ضایعه نخاعی و ۶میلیارد و ۶۷۸میلیون ریال حق پرستاری در خانواده به توانخواهان تحت پوشش خبر داد.
کاظم زاده افزود: در سال جاری ۲۳۰ دانشآموز و ۱۸ دانشجو از خدمات تحصیلی بهزیستی برخوردار هستند که نشاندهنده روند رو به رشد حمایتهای آموزشی از توانخواهان است.
رئیس اداره بهزیستی لامرد اضافه کرد: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) نیز در ۱۳ روستا اجرا میشود و ۷۶۲ معلول روستایی از خدمات آن بهرهمند هستند.
وی با اشاره به خدمات درمانی ارائهشده اظهار کرد: در سال جاری ۳۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای کمکهزینه درمان ۷۶ توانخواه هزینه شده است.
کاظم زاده ادامه داد: برای ارائه خدمات ارتز و پروتز به ۹ نفر، مبلغ ۹۳ میلیون تومان پرداخت شده و همچنین ۵۳۰ میلیون تومان برای تأمین و توزیع لوازم کمک توانبخشی به ۶۸ نفر اختصاص یافته است.
برنامههای پیشگیری از معلولیت ادامه دارد
کاظمزاده با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش بروز معلولیت و تاکید بر ادامه روند اجرای برنامههای پیشگیری، گفت: غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال، شنواییسنجی، مشاوره ژنتیک خانوادههای در معرض معلولیت، برنامههای سالمندی و آموزشهای پیشگیری از حوادث برای دانشآموزان از جمله برنامههای اجراشده در حوزه پیشگیری بوده است.
تأکید بر اجرای قانون جامع معلولان
وی با اشاره به نامگذاری هفته افراد دارای معلولیت با شعار «فراگیرسازی جامعه؛ تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» بیان کرد: تحقق جامعه فراگیر نیازمند فراهمسازی بستر حضور برابر و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است و این نگاه امروز در سیاستهای دولت و سازمان بهزیستی جایگاه ویژهای دارد.
کاظم زاده اضافه کرد: اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یکی از ضروریترین پیششرطهای ایجاد جامعه دسترسپذیر و مشارکتی است.
رئیس اداره بهزیستی لامرد ضمن اشاره به برنامههای این هفته بیان کرد: اردوی تفریحی ۱۳۰ توانخواه و خانوادهها به بندر عسلویه، برگزاری مسابقات ورزشی و سرگرمی، پیادهروی صبحگاهی، برگزاری میز خدمت و برنامهریزی برای جشن بزرگ روز جهانی معلولان از جمله برنامههای در دست اجرا است.
وی با قدردانی از همراهی خیرین گفت: بخش قابل توجهی از این برنامهها با همکاری خیرین شهرستان اجرا شده و از مشارکت ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی میکنیم.