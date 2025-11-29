به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در بازدید میدانی و نظارتی مدیر ارشد حسابرسی سازمان حسابرسی کشور از طرح‌های زیرساختی و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، افزود: طرح توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیرساختی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در راستای صیانت از الزامات زیست‌محیطی و تحقق اصول توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفته است ودر حال حاضر با تحقق بیش از ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، بهره‌برداری از حوضچه‌های هوادهی آغاز شده و این بخش در مرحله تکمیل فرآیند آبگیری قرار دارد.

برنهاد با تشریح اقدامات اجرایی انجام‌شده گفت: عملیات آغاز آبگیری مخازن هوادهی، ته‌نشینی، ساختمان بلوئر و ایستگاه پمپاژ به انجام رسیده است. همچنین اجرای مخازن هوادهی با ظرفیت ۴ هزار مترمکعب آغاز شده و هم‌زمان عملیات تکمیل و تجهیز ساختمان تجهیزات شامل نصب بلوئرها، هندریل‌ها، فن‌ها، لوله‌کشی و ساخت تابلوهای برق در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: عملیات اجرایی مخازن ته‌نشینی و ساخت پل دوار لجن‌روب به همراه تجهیز ایستگاه پمپاژ در حال انجام بوده و با تکمیل مراحل آبگیری مخازن هوادهی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد. همچنین عملیات احداث دو لاگون ذخیره اضطراری با ظرفیت مجموع ۱۷ هزار مترمکعب به پایان رسیده و این بخش آماده الحاق به حوضچه‌های هوادهی مطابق با طرح جامع تصفیه‌خانه است.

برنهاد میزان هزینه‌های انجام‌شده در پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه را ۱۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۶۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و ۴۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی ملی تأمین شده است.

وی همچنین از اتمام طراحی جامع مدول ۳ این پروژه با پیش‌بینی اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این بخش هم‌اکنون در مرحله انتخاب مشاور و برگزاری مناقصه قرار دارد وبا اجرای آن ۶هزار متر مکعب به ظرفیت فعلی که ۴هزار متر مکعب در روز است افزوده و به ۱۰هرار مترمکعب می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تصریح کرد: پیشنهاد و درخواست ما استفاده حداکثری از اعتبارات ملی در سال جاری و سال‌های آینده به منظور اجرای طرح توسعه و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز و نیز پیشبرد پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی فناوری صنایع شیمیایی شیراز است.

وی با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با مساحتی حدود یک‌هزار و ۱۹۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و بیشترین تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین به متقاضیان و فعالان اقتصادی را در سطح کشور داراست که این موضوع بیانگر نقش برجسته آن در توسعه صنعتی استان فارس است.

این هیأت همچنین از تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت تولید و روند توسعه این واحدها قرار گرفتند.

