اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه ۵ شهرداری شیراز/ تخریب ۹ انبار ضایعات غیرمجاز در بلوار شهیدان قمری
شهردار منطقه ۵ شیراز گفت: ۹ واحد انبار ضایعات غیرمجاز، با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع، بر اساس رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و با هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی، در بلوار شهیدان قمری تخریب شد.
به گزارش ایلنا، حسین تدینینژاد، اظهار داشت: عمل به قانون مبنای برنامهریزی و اقدام در این منطقه است و پروژههای عمرانی و خدمات شهری بر پایه نیازسنجی کارشناسان و مطالبات مردمی پیش میرود.
وی افزود: عملیات تخریب ۹ واحد انبار جمعآوری ضایعات غیرمجاز، در مساحت بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع، با استناد به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، با هماهنگی شورای اسلامی شهر شیراز و محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، و با دستور معاون دادستانی شیراز انجام شد.
تدینینژاد تصریح کرد: انبارهای ضایعات غیرمجاز به محلی برای تردد اتباع غیرمجاز و بروز آسیبهای اجتماعی تبدیل شده و نارضایتی گسترده اهالی را موجب شده بود.
سرپرست شهرداری منطقه ۵ شیراز خاطرنشان کرد: رسیدگی به دیگر مراکز جمعآوری ضایعات در دستور کار قرار گرفته و این روند در آینده نزدیک دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: این عملیات با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز و نیروی انتظامی و با هدف اجرای دقیق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صورت گرفت.
تدینینژاد از شهروندان خواست تا پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق سامانه ۱۳۷ یا مراجعه حضوری به کارشناسان مدیریت شهری منطقه ۵ مطرح کنند تا در فرایند رسیدگی قرار گیرد.