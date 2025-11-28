به گزارش ایلنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت روزافزون سلامت روان در جامعه، رفتارهای خودآسیب‌رسان را از چالش‌های مهم نسل جوان دانست و گفت: امروز بخشی از افرادی که در معرض این آسیب‌ها قرار دارند، جوانان به‌عنوان قشر مولد جامعه و سرمایه‌های انسانی استان و کشور هستند؛ بنابراین ضروری است نهادهای مرتبط، با هم‌افزایی و همراهی، مسیر پیشگیری را تقویت کنند.

سید بصیر هاشمی با بیان این که در سال‌های اخیر میزان بروز رفتارهای خودآسیب‌رسان افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و راهکارهای تخصصی در این نشست، روند آسیب‌ها کنترل و زمینه ارتقای امید و نشاط در جامعه فراهم شود.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز با اشاره به روند نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی در سطح جهانی و ملی، گفت: باید زیرساخت‌های حمایتی، خدمات مشاوره‌ای و مداخله‌های اجتماعی در شهرستان‌های پرخطر استان تقویت شود.

حجت الله رضایی بر لزوم هماهنگی بین نهادها در هنگام گزارش موارد در معرض خطر تاکید کرد.

رییس کل دادگستری استان فارس نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه سلامت اجتماعی اظهار کرد: توجه به پیشگیری و ارتقای سلامت روان، گامی اساسی در کاهش آسیب‌هاست؛ باید خانواده‌ها را برای شناخت علائم رفتاری و تغییرات خلقی فرزندان توانمند کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب همچنین به افزایش رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و همکاری دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی را ضروری دانست.

کوروش عزیزی مشاور عالی رییس دانشگاه نیز در این نشست بر ضرورت توجه به نیازهای اجرایی حوزه سلامت روان، از جمله کاهش دسترسی به ابزارهای پرخطر، مقابله با محتوای آسیب‌زای فضای مجازی و تسهیل خدمات حمایتی برای افراد در معرض آسیب تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران حوزه‌های تخصصی دانشگاه و همچنین نمایندگان برخی شهرستان‌ها، گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده، نقاط ضعف و نیازهای موجود ارائه کردند. همچنین پیشنهادهایی درباره ارتقای سواد سلامت روان خانواده‌ها، نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی و کاهش انگ اجتماعیِ مراجعه به روان‌پزشک و روان‌شناس مطرح شد.

در پایان این نشست، از دادستان شهرستان‌های سپیدان و پاسارگاد به پاس همراهی و تلاش در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیز تقدیر شد.

این برنامه در سالن ابوریحان مجتمع فرهنگی آموزشی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

