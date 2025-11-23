به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در مسجد جامع آباده که به مناسبت هفته بسیج در جمع مردم این دیار سخن می گفت، با اشاره به ظرفیت های عظیم بسیج و نقش این نیروی مردمی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی با اشاره به خباثت های دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه اظهار داشت: همین بسیج مردمی در کنار سایر رده های امنیتی در این نبرد، ورق جنگ را به نفع ایران برگرداند.

وی با اشاره به حضور بسیج در تمامی صحنه های انقلاب اسلامی بیان داشت: ما به مدد همین حضور به موقع و مبتنی بر ایمان و شجاعت، خباثت های بی شمار دشمنان را در طول انقلاب اسلامی خنثی کرده ایم که آخرین آن نبرد ۱۲ روزه بود.

عزیزی به عقب نشینی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی از جنگ اشاره کرد و گفت: وقتی آنها با جواب کوبنده ایران مواجه شدند، پیام دادند که جنگ را تمام کنید و این ایران بود که آخرین موشک را به سوی آنها شلیک کرد چرا که به آنها گفته بودیم پایان دهنده جنگ ما خواهیم بود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تمامی گروه های تجزیه طلب آماده شده بودند تا پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کشور شده و نظام را ساقط کنند غافل از اینکه نیروهای مسلح مقتدر ما با قدرت دشمن را به عقب راند.

وی ادامه داد: آنها پس از اینکه نتوانستند در جنگ به جایی برسند، به دنبال اسنب بک و فشار اقتصادی شدند تا ایران را به زانو در بیاورند اما در این مسیر نیز به جایی نخواهند رسید.

عزیزی در پایان نیز با بیان اینکه ایران مسیر پیشرفت هسته ای را با قدرت دنبال می کند،خطاب به دشمنان ایران اسلامی اظهار داشت: اقدام اخیر شورای حکام با اقدامی متناسب از سوی کشور ما مواجه خواهد شد و اروپایی ها و آمریکایی ها بدانند ایران امروز ایران قبل از جنگ ۱۲ روزه نیست و قواعد رفتاری ما در همه عرصه ها تغییر کرده است لذا پیام ما به دشمن این است که کاری نکند که مانند نبرد ۱۲ روزه به غلط کردن بیفتد.

