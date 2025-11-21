شهرک صنعتی شماره دو سروستان قطب نوظهور صنعتی فارس است

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد همزمان با سفر استاندار فارس به شهرستان سروستان گزارشی جامع از روند توسعه شهرک صنعتی شماره دو سروستان و مسائل ومشکلات آن ارائه داد و افزود: این شهرک صنعتی را یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی استان و بستر مهمی برای ایجاد اشتغال پایدار دانست.

برنهاد با اشاره به موقعیت راهبردی این شهرک در امتداد محور ارتباطی شیراز به جنوب کشور و محدودیت اراضی صنعتی در مرکز استان، گفت: در یک ماه اخیر، چهار قرارداد سرمایه‌گذاری جدید در مجموع شش هکتار در این شهرک منعقد شده که برخی از این طرح هادارای فناوری‌های پیشرفته و ارزش افزوده بالا هستند. همچنین چند طرح بزرگ دیگر در مرحله نهایی انعقاد قرارداد قرار دارد. تاکنون ۵۶ قرارداد سرمایه‌گذاری در این شهرک نهایی شده و این روند با شتاب ادامه دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، هم‌اکنون هشت واحد صنعتی با اشتغال‌زایی ۴۰۰ نفر در این مجموعه فعال هستند که برخی از آنها در سطح کشور جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی همچنین مساحت این شهرک را ۷۱۵ هکتار اعلام کرد و گفت: این مجموعه در فازهای مختلف در حال تکمیل زیرساخت‌ها و پذیرش صنایع جدید است.

برنهاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی جدید گفت: در راستای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها، طرح تکمیل زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت و ایجاد رمپ ورودی و خروجی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست که تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأمین پایدار آب و برق را مهم‌ترین چالش پیش روی این شهرک دانست و گفت: با وجود تأمین ۵ مگاوات برق برای واحدهای مستقر، ظرفیت واگذاری تکمیل شده است. تفاهم‌نامه احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت از سال ۱۴۰۱ منعقد شده اما سرعت اجرای آن کافی نبوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز عملیات اجرایی توسط شرکت برق منطقه‌ای فارس، این پروژه همزمان با تکمیل طرح‌های جدید صنعتی به بهره‌برداری برسد.

در حوزه آب نیز وی از برنامه ریزی خرید یک حلقه چاه جدید با کیفیت و دبی مناسب خبر داد و گفت: برای تأمین آب صنعتی نیز تخصیص ۱۵۰ لیتر بر ثانیه پساب شیراز مصوب شده است.

برنهاد همچنین تکمیل شبکه داخلی گازرسانی و احداث ایستگاه TBS را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: به‌زودی گاز پایدار با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در ساعت به شهرک متصل می‌شود.

در پایان جلسه و با حضور استاندار فارس، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی مقرر شد جلسه‌ای ویژه برای تعیین تکلیف اعتبارات و تسریع در اجرای پست برق شهرک صنعتی برگزار شود.

همچنین شرکت آب منطقه‌ای فارس موظف شد همکاری لازم را در زمینه جابه‌جایی یک حلقه چاه از مدار خارج‌شده انجام دهد.

