هاب پستی جنوب کشور «دکا پست» در شیراز راه اندازی شد
هاب پستی جنوب کشور «دکا پست» با هدف بهبود خدمات پستی و لجستیکی در شیراز راه اندازی شد.
به گزارش ایلنا، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس و سرپرست سازمان تنظیم مقررات فارس در این مراسم گفت: حوزههای خدمترسانی از جمله حوزههای مقدس هستند. ما در بخش دولتی وظایفی داریم که شامل تعرفهگذاری، تقسیمبندی، همراهی و صدور مجوز میشود.
حمید سلیمان پور با اشاره به وضعیت خاص کشور و فشارهایی که بر مردم وجود دارد، افزود: لازم است که با روی خوش به مردم خدمترسانی شود، «دکا پست» نیز باید تلاش کند تا با برخوردی مثبت به مردم خدمات ارائه دهد.
وی همچنین بر اهمیت ورود بخشهای خصوصی در کنار دولت تأکید کرد و گفت: این همکاری باعث همافزایی و بهبود خدمات میشود.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس اظهار داشت: «دکا پست» به عنوان هاب مرکزی و سنتر جنوب کشور، در شیراز و فارس قرار دارد و این شرکت بیش از 15 دفتر در مناطق شیراز و صدرا راهاندازی کرده است.
سلیمانپور در حاشیه این مراسم گفت: «دکا پست» از مجموعههای بخش خصوصی فعال در حوزه پست کشور است که در کنار شرکت ملی پست ایران و سایر شرکتهای پستی، به مردم خدمترسانی میکند. افتخار ما این است که این مجموعه با مرکزیت شیراز فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق استان فارس خدمات پستی خود را به شهرستانها و حتی کل منطقه جنوب کشور گسترش میدهد.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، این شرکت در تمامی شهرستانهای استان فارس دارای شعب و نمایندگی فعال است و در 2 حوزه جمعآوری و توزیع مرسولات فعالیت میکند.
نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
مدیرکل ارتباطات فارس در ادامه به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث اصلی دولت جدید، توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی خدمات در تمام حوزهها است. پست بهعنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: با ورود شرکتهای خصوصی به عرصه خدمات پستی، شاهد افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات ارتباطی و پستی در کشور باشیم و بتوانیم گام مؤثری در مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال برداریم.
سلیمانپور با تأکید بر جایگاه منطقه جنوب در توسعه ارتباطات کشور تصریح کرد: با راهاندازی این مرکز و فعالیت شرکتهایی همچون دکا پست، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پست هوشمند و یکپارچه در جنوب کشور باشیم که بتواند بهصورت مؤثر در خدمت مردم شریف این منطقه قرار گیرد.
صنعت پست نقش کلیدی در اقتصاد داخلی و خارجی ایفا میکند
مدیر کل پست استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به رشد صنعت پست در بخشهای خصوصی و دولتی، ابراز خرسندی کرد و گفت: وقتی در محافل پستی و صنعت پست قرار میگیریم و شاهد این پیشرفتها هستیم، به خود میبالیم.
روح الله عباسی، افزود: امروز صنعت پست نقش تأثیرگذاری در اقتصاد داخلی کشور دارد و امیدواریم که بخش خصوصی این صنعت بتواند در اقتصاد خارجی نیز راهگشا باشد. هر روز شاهد تأثیرات بیشتر این صنعت هستیم.
عباسی همچنین به نگرانیهایی که در گذشته نسبت به توسعه فضای مجازی و تأثیر آن بر صنعت پست وجود داشت اشاره کرد و گفت: یک روز تصور میشد که با توسعه فضای مجازی، پست جایی نداشته باشد، اما امروز بستر تجارت الکترونیک بهطور چشمگیری در پست اجرا میشود.
وی با تأکید بر اهمیت پست فارس در مجموعه جنوب کشور، خاطرنشان کرد: پست فارس در خدمت «دکا پست» است و در دوره کرونا مردم اهمیت پست را بیشتر درک کردند. همت مضاعف این صنعت کمک کرد تا بخشی از اقتصاد کشور به حرکت خود ادامه دهد و اجازه ندهند که این چرخه اقتصادی دچار مشکل شود.
عباسی گفت: با همافزایی در این صنعت، شاهد رونق بیشتری در هر حوزه خواهیم بود و «دکا پست» نیز با این تحولات، خیز بلندی را در توسعه خود در جنوب کشور برداشته است.
دکا پست با ٦٢٦ شعبه در سطح کشور
مدیرعامل شرکت «دکا پست» نیز در این مراسم گفت: دکا پست با ٦٢٦ شعبه در سطح کشور، مجموعه بزرگی را ایجاد کرده و هابهای متعددی را در این حوزه راهاندازی کرده است.
مدیرعامل «دکا پست» پیشبینی کرد که تا ٢ تا ٣ سال آینده، این سرمایهگذاری به ٢ برابر افزایش یابد و گفت: ٣٠٠ خط فرعی و ١٠٠ خط اصلی ایجاد کردهایم که در توسعه فروش تاثیرگذار بوده و نرمافزار مناسبی نیز طراحی شده است.
کرباسیان به یادآوری وفاداری و کمک نمایندگان و زحمات مهندس پشنگیان، بنیانگذار هلدینگ دکا، پرداخت و اظهار داشت: ما به تمام نقاط دنیا سابقه ارسال و دریافت مرسوله داریم و تفاهمنامههایی نیز با شرکت ملی پست امضا شده که همکاریهای خاصی را ممکن میسازد.
وی تأکید کرد: در حوزه بینالملل و بار سنگین، ظرفیتهای زیادی برای انجام فعالیتهای بیشتر وجود دارد.
کرباسیان گفت: مجموعه دکا پست با دریافت مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور توانسته در مدت کوتاهی، شبکهای گسترده از خدمات پستی را در سراسر ایران راهاندازی کند. امروز این شرکت در ۳۱ مرکز استان دارای مراکز مبادله فعال است و بیش از ۶۲۶ شعبه در نقاط مختلف کشور به خدمترسانی مشغولاند.
وی، استان فارس را یکی از مهمترین مناطق پستی کشور دانست و افزود: فارس با توجه به وسعت جغرافیایی و موقعیت راهبردی خود بهعنوان دروازه جنوبی کشور، نقش کلیدی در توسعه شبکه پستی ما دارد. حضور در این استان برای ما فقط گسترش فعالیت نیست، بلکه تقویت مسیرهای ارتباطی و لجستیکی به سمت جنوب و بنادر کشور است.
مدیرعامل «دکا پست» با اشاره به فعالیتهای بینالمللی این مجموعه اظهار داشت: دکا پست نهتنها در حوزه داخلی بلکه در ارسال مرسولات به سراسر جهان نیز فعال است. در بخش صادرات، واردات و خدمات کارگاهی بینالمللی همکاری گستردهای با شرکتها و مشتریان داریم. هدف ما ارائه خدمات پستی با کیفیت جهانی از مبدأ ایران است.
وی تأکید کرد: «دکا پست» زیرمجموعهای از هلدینگ دکا است و با برنامهریزی دقیق توانسته شبکهای مویرگی در شهرهای بزرگ و کوچک کشور ایجاد کند. امروز حتی در نقاط کمبرخوردار نیز امکان دریافت و ارسال مرسولات پستی از طریق شعب ما فراهم است.
کرباسیان با اشاره به استانداردهای تعریفشده توسط سازمان تنظیم مقررات گفت: مطابق ضوابط سازمان، زمان استاندارد تحویل مرسولات حداکثر ۷۲ ساعت تعیین شده است، اما در بسیاری از مسیرها این زمان به ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاهش یافته است. سرعت، دقت و اطمینان سه رکن اصلی خدمات ماست و تمامی فعالیتها زیر نظارت کامل حاکمیت انجام میشود.
مدیرعامل «دکا پست» در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه دکا پست این است که در سایه نظارتهای قانونی و با استفاده از فناوریهای نوین، اعتماد مردم به خدمات پستی داخلی افزایش یابد. ما خود را متعهد به ارائه خدماتی در شأن مردم ایران میدانیم، نام «دکا پست» بهعنوان یکی از برندهای قابل اعتماد در حوزه ارتباطات پستی کشور شناخته شود.
مدیر منطقه جنوب دکا پست نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: این یک پروژه کاری نیست، بلکه نتیجه رشد و پیشرفت مردم فارس در کل کشور است.
اسماعیل پورملکی، ادامه داد: هدف ما این است که خدمات پستی و لجستیکی را به صورت نوین و سریعتر ارائه دهیم. با تمام توان زیرساختها و امکانات این هاب را فراهم کردیم تا گام بزرگی در توسعه ارتباطات، اشتغالزایی و بهبود خدمات در منطقه برداریم.
پورملکی افزود: هر پیشرفتی که امروز مشاهده میکنیم، نتیجه تعهد و زحمات همکارانم در شبکه بزرگ «دکا پست» است. حمایتها و پیگیریهای مداوم مدیرعامل «دکا پست» باعث دلگرمی و رشد ما شده است.
وی با اشاره به جایگاه «دکا پست» در صنعت پستی کشور، اظهار داشت: «دکا پست» تنها یک شرکت پستی نیست، بلکه یک مجموعه پویا و در حال تحول است که در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران بزرگ حوزه ارتباطات و پستی قرار دارد.
مدیر کل دکا پست جنوب کشور گفت: با راهاندازی هاب جنوب کشور، خدمات به تمام مقاصد جنوب کشور به صورت یکروزه ارائه خواهد شد و امیدواریم این هاب فصلی جدید در ارائه خدمات بهتر به مشتریان رقم بزند.
پورملکی گفت: شرکت «دکا پست» از بدو تأسیس با هدف تسهیل و تسریع در خدمات پستی، توانسته بستر مناسبی برای ارسال مستقیم و سریع کالاها فراهم کند. امروز در منطقه جنوب کشور شامل استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویهوبویراحمد، خدمات ما بهصورت کامل راهاندازی شده و با تلاش همکارانم در این سه استان، شبکهای فعال از بیش از ۷۰ نمایندگی و ۳۵ نیروی مستقیم در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به ارسال مستقیم از شیراز به سایر نقاط کشور افزود: در حال حاضر، مرسولات از شیراز به استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستانوبلوچستان و اصفهان بهصورت مستقیم و کمتر از ۲۴ ساعت ارسال میشود، ارسال به تهران نیز کمتر از ۳۶ ساعت و به سایر نقاط کشور زیر ۷۲ ساعت کاری انجام میشود که این زمان در مقایسه با میانگین ارسالهای پستی کشور بسیار مطلوب است.
پورملکی یکی از ویژگیهای منحصربهفرد «دکا پست» را خدمت درببهدرب عنوان کرد و افزود: برای نخستینبار در کشور، شرکت دکاپست مرسولات را از درب محل فرستنده تحویل گرفته و درب محل گیرنده تحویل میدهد. این خدمت کاملا رایگان است و هیچیک از کریرها و شرکتهای پستی دیگر چنین امکانی را به مشتریان ارائه نمیدهند. این طرح بهصورت انحصاری توسط «دکا پست» اجرایی شده است.
مدیر منطقه جنوب «دکا پست» درباره روشهای ارتباطی مردم با این شرکت گفت: شهروندان میتوانند از طریق تماس با شماره ۱۴۵۱ در سراسر کشور یا مراجعه به دفاتر رسمی دکاپست در سطح استانها، مرسولات خود را ثبت و ارسال کنند. همچنین اپلیکیشن رسمی دکاپست در بازار در دسترس است که از طریق آن میتوان بستهها را ثبت، رهگیری و وضعیت لحظهای ارسال را مشاهده کرد. در این اپلیکیشن، باشگاه مشتریان نیز فعال است و کاربران میتوانند از امتیازات ویژه آن بهرهمند شوند.
وی درباره هزینه خدمات پستی دکاپست اظهار داشت: مطابق بررسیهای انجامشده، هزینه ارسال از طریق «دکا پست» بین ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزانتر از سایر مسیرهای پستی است و این اختلاف در برخی مسیرها حتی به ۶۰ درصد هم میرسد. این صرفهجویی در هزینه، بهویژه برای کسبوکارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی بسیار حائز اهمیت است.