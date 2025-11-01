خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» در حرم شاهچراغ برگزار شد

مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» در حرم شاهچراغ برگزار شد
کد خبر : 1707626
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل حرم مطهر شاه‌چراغ (ع)، گفت: مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات»، در سوّمین حرم اهل‌بیت شاهچراغ علیهم السلام با موفقیت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، بامداد امروز شنبه، دهم آبان، همزمان با هفته «پدافند غیر عامل»، مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» به همّت کمیته پدافند غیر عامل حرم  شاهچراغ(ع) و با مشارکت نهادها و سازمان‌های مختلف، در این بارگاه منور برگزار شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل حرم مطهر شاه‌چراغ (ع)  در خصوص نوع مانور «ایمنی، امداد و نجات» اظهارداشت: این مانور بزرگ که برای نخستین بار در حرم مطهر برگزار شد، از نوع ترکیبی شامل عملیات اطفا و کنترل حریق، امداد و نجات، درمان و انتقال مصدومین به بیمارستان، پیشگیری از سرقت، کنترل هیجانات و تخلیه جمعیت بود.

محمدجواد حبیب آگهی پیرامون هدف از اجرای این مانور، افزود: ارتقا سطح آمادگی و آشنایی خدام، کارکنان و کارگروه‌های پدافند غیر عامل حرم مطهر، به منظور شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های اجرایی و پدافندی، از اهداف این مانور بزرگ بود که با موفقیت کامل برگزار شد.

وی از تمامی عوامل برگزاری این مانور بزرگ، از جمله ارتش جمهوری اسلامی، استانداری فارس و فرمانداری شیراز، فرماندهی انتظامی، شهرداری، سپاه فجر، سازمان آتش‌نشانی، سازمان هلال احمر، سازمان اورژانس، شرکت توزیع نیروی برق و همچنین خدام و اعضای کارگروه‌های پدافند غیرعامل آستان مقدس، تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ