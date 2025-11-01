مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» در حرم شاهچراغ برگزار شد

به گزارش ایلنا، بامداد امروز شنبه، دهم آبان، همزمان با هفته «پدافند غیر عامل»، مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» به همّت کمیته پدافند غیر عامل حرم شاهچراغ(ع) و با مشارکت نهادها و سازمان‌های مختلف، در این بارگاه منور برگزار شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) در خصوص نوع مانور «ایمنی، امداد و نجات» اظهارداشت: این مانور بزرگ که برای نخستین بار در حرم مطهر برگزار شد، از نوع ترکیبی شامل عملیات اطفا و کنترل حریق، امداد و نجات، درمان و انتقال مصدومین به بیمارستان، پیشگیری از سرقت، کنترل هیجانات و تخلیه جمعیت بود.

محمدجواد حبیب آگهی پیرامون هدف از اجرای این مانور، افزود: ارتقا سطح آمادگی و آشنایی خدام، کارکنان و کارگروه‌های پدافند غیر عامل حرم مطهر، به منظور شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های اجرایی و پدافندی، از اهداف این مانور بزرگ بود که با موفقیت کامل برگزار شد.

وی از تمامی عوامل برگزاری این مانور بزرگ، از جمله ارتش جمهوری اسلامی، استانداری فارس و فرمانداری شیراز، فرماندهی انتظامی، شهرداری، سپاه فجر، سازمان آتش‌نشانی، سازمان هلال احمر، سازمان اورژانس، شرکت توزیع نیروی برق و همچنین خدام و اعضای کارگروه‌های پدافند غیرعامل آستان مقدس، تشکر و قدردانی کرد.

