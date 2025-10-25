مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبرداد؛
راهاندازی خانه مهارت در ۴۷ منطقه محروم شیراز برای اشتغال پایدار
بهرهگیری از فناوری نوین، مسیر تازه صنایع دستی و گردشگری فارس
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به طرحهای تحول آفرین هفت گانه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اجرای آن پس از امضاء تفاهم نامه بین وزیر کار و استاندار فارس طی ماههای اخیر کلید خورده است، گفت: مهارت آموزی سفارش محور یکی از ارکان مهم این طرحها است.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه در قالب اجرای یکی از این طرحهای هفتگانه چرخه کامل عرضه محصولات و تولیدات استان در قالب مشاغل خانگی با بهره از اقدامات حمایتی و تسهیلات کم بهره دیده شده است، افزود: 47 منطقه محروم در سطح شهرستان شیراز شناسایی شده که با همکاری مدیریت شهری شیراز محل هایی با عنوان خانه مهارت ویژه شهروندان و همچنین توان خواهان با هدف مهارت افزایی و هدایت تسهیلات مشاغل خانگی به سمت ایجاد اشتغال پایدار راه اندازی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید اظهار کرد: میزهای تخصصی سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان و شهرستانها با توجه به ظرفیتها و ویژگیهای هر منطقه برپا خواهد شد که در این زمینه نیازمند همکاری دستگاههای متولی و مرتبط نظیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، جهاد کشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت و ... هستیم.
بیاری با تاکید بر تدوین فرصتهای سرمایه گذاری بی نام شهرستانهای استان، تصریح کرد: با تشکیل میزهای تخصصی سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت هر منطقه در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی می توان سرمایه گذاری واقعی برای تولید و در پی آن اشتغالزایی را زمینه سازی کرد.
بهره از فناوریهای نوین برای سرمایهگذاری و رونق گردشگری ضروری است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز در این نشست با اشاره به طرحهای تحول آفرین در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛ این برنامهریزیها را در مسیر توسعه فارس موثر دانست و گفت: تولید کنندگان و سرمایه گذاران در بخشهای مختلف ازجمله صنایع دستی برای عرضه محصولات باید به سمت فناوریهای نوین حرکت کنند.
بهزاد مریدی با اشاره به دوران گذار از روش های سنتی به مدرن در بخشهای مختلف، افزود: حوزه گردشگری و سفر نیز ناگزیر به سمت روشهای نوین حرکت خواهد کرد و باید متناسب با نیازهای روز جامعه خدمات به گردشگران ارائه شود.
وی ادامه داد: توسعه فناوری و ابزارهای جدید میتواند در حوزه کار، اشتغال و گردشگری اضطراب زا باشد اما میتوان با پیش بینیهای لازم به استقبال آینده رفت.
مریدی مساله اشتغال و سرمایه گذاری را دو مقوله فرابخشی دانست و نسبت به هم افزایی و همکاری در راستای اجرای طرح های تحول آفرین، اشتغالزایی و سرمایه گذاری در استان اعلام آمادگی کرد.
وی در ادامه از اجرای همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در شیراز استقبال کرد و افزود: شهر تاریخی و فرهنگی شیراز ظرفیت های بی بدیلی در حوزه سرمایه گذاری دارد که بافت تاریخی این شهر و کوچه باغهای کهن شیراز مملو از این ظرفیت هایی است که کمتر به آن توجه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ابتکارات محلی؛ تاثیرات جهانی سخن گفت و افزود: ایدهها و ابتکارات محلی را می توان جهانی کرد که این ظرفیتها در گوشه گوشه استان پهناور فارس نهفته است و این استان ظرفیت رویدادهای عظیم جهانی را دارد.
وی در خاتمه واژه کار را به ظرفی تشبیه کرد که همه بخش ها و اقدامات را می توان در آن جای داد.
ساماندهی تسهیلات مشاغل خانگی
ابوالفضل اژدری ، سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست بر ساماندهی تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکیل کمیتهای ویژه با حضور کارشناسان و مدیران 2 دستگاه اجرایی متولی تاکید کرد.