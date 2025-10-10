خبرگزاری کار ایران
مزایده خودرویی و موتورسیکلت در معاونت آماد و پشتیبانی پلیس فارس

معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان از آغاز مزایده خودرویی و موتورسیکلت در این معاونت خبر داد.

​به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا کوهستانی، اظهار داشت: با‌توجه‌به صدور مجوز برگزاری یک فقره مزایده خودرویی و موتورسیکلت و اقلام فرسوده آمادی و مخابراتی غیرنظامی از طریق معاونت آماد و پشتیبانی فراجا، بدینوسیله مزایده شماره ۱۴۰۴۲۹ از روز شنبه ۱۹ مهر‌ماه آغاز و تا روز شنبه ۳ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مزایده انواع خودرو‌های سبک و نیمه‌سنگین شامل بنزC۲۴۰، فولکس ال تی۴۶، رونیز، کیاسراتو، رنو، مگان، سمند ال ایکس، پژو۲۰۶، پژو۴۰۵، وانت کاپرا، وانت ایسوزو گازوئیل سوز، وانت پیکاب، مینی‌بوس ایویکو، انواع موتورسیکلت (وی آر۱۵۰، وی آر۲۰۰، اچ-دی۲۰۰، روان سیکلت۱۲۵)، اقلام فرسوده آمادی شامل انواع می‌زوصندلی و پتوسربازی وکولرآبی وگازی ولاستیک فرسوده خودروئی، قطعات داغی خودروئی) و اقلام فاوا غیرنظامی ارائه خواهد شد.

معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان فارس با بیان اینکه شرایط فروش به‌صورت سند‌دار و اوراقی می‌باشد، گفت: ساعت بازدید همه روزه به جز روز‌های تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر خواهد بود.

سرهنگ کوهستانی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند جهت بازدید به معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان فارس به آدرس شیراز-میدان کوزه گری-مجتمع انتظامی شهید سرهنگ “هادی روستا” مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۷۱۲۱۸۲۵۲۳۴ و ۰۷۱۲۱۸۲۵۲۵۶ تماس حاصل کنند.

