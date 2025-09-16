به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه عملکرد سازمان مدیریت آرامستان ها مثبت ارزیابی می شود گفت: دریافت این گواهینامه با هدف اصلاح و تایید فرآیندهای ارائه خدمات، ایجاد نظم سازمانی، افزایش رضایت ارباب‌ رجوع و ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب‌تر به شهروندان صورت گرفته است.

روح اله خوشبخت بر لزوم حفظ استانداردها و استمرار بکارگیری آنها در ارائه خدمات به شهروندان تاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت آرامستان ها در بخش عملکردی و شاخصه های ارزیابی عملکرد رشد چشمگیری داشته است و حفظ این جایگاه و ارتقا آن باید همواره مد نظر قرار گیرد.

خوشبخت با تاکید بر استاندارد سازی در حوزه سلامت، محیط زیست و ایمنی گفت: در راستای حفظ سلامت کارکنان، افزایش ایمنی و رعایت مسائل محیط زیست، اخذ گواهینامه ایزو در بخش ایمنی در دستور کار سازمان مدیریت آرامستان ها قرار گرفته است که طی ماه های آینده شاهد دریافت این گواهینامه خواهیم بود.

محمد رضا بهبودی مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز نیز با اعلام این مطلب که طبق ارزیابی های صورت گرفته که بصورت ماهانه طبق شاخص های تعیین شده انجام می شود سازمان مدیریت آرامستان ها در زمره سازمان‌های با نمره بالا در سطح شهرداری است افزود: تلاش صورت گرفته برای ارتقای امتیاز ارزیابی عملکرد در این سازمان طی یکسال گذشته قابل توجه است و این نشان از برنامه محور بودن سازمان طبق ماموریت های محوله قانونی و سازمانی را دارد.

وی پیگیری جهت اصلاح و تایید فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمات در سطح آرامستانها، ارتقا خدمات و نیز توجه به نظام ارزیابی عملکرد و رفع نواقص و سیستمی شدن سازمان را مرهون تلاش مدیران و کارکنان این سازمان دانست و خواستار تداوم در ادامه این فعالیت ها شد.

وی از استاندارد سازی و اصلاح فرآیند ها در معاونت ها، سازمانها و مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز خبر داد و گفت: طی بازدیدهای مستمر و ارزیابی های دوره ای این امر در دستور کار قرار گرفته و تاکنون تعدادی از مناطق و سازمان‌ها پس از طی شدن مراحل ممیزی موفق به اخذ گواهینامه ایزو در حوزه های مختلف شده اند.

رضا جاویدی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شیراز نیز تلاش مستمر کارکنان این سازمان در ارائه خدمت به شهروندان، اصلاح فرآیندها و سیستمی شدن بخشی از خدمات را نتیجه برگزاری و پیگیری مستمر هیات مدیره و جلسات شورای مدیران سازمان دانست و گفت: روند پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهرشیراز، اجرای پروژه ها، ارتقا سطح خدمات به ارباب رجوع با هدف افزایش رضایت مندی در بین شهروندان از جمله مولفه های مهم در سازمان مدیریت آرامستان ها است و اعتقاد راسخ داریم که باید با تلاش مضاعف در خدمت مردم باشیم.

شایان ذکر است اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ توسط سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شیراز با هدف اصلاح فرآیندها، بهبود و ارتقای سطح رضایت شهروندان از طریق افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به ارباب‌رجوع، بهبود زیرساخت‌ها و همچنین افزایش اثربخشی فرآیندهای سازمانی صورت گرفته است.

