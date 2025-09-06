اپلیکیشن الماس کارت با خدمات متنوع آموزشی و مشاوره ای رونمایی شد

به گزارش ایلنا، سینا اسدی پویا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین همایش نقشه گنج با حضور هزار نفر از دانش آموزان که بسته های آموزشی الماس ماز را تهیه کرده بودند برگزار شد که طی آن با انجام قرعه کشی خانم آناهیتا کشاورز ابرنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی موسسه شد.

وی با بیان اینکه رکورد شلوغ ترین همایش آموزشی فارس در اختیار موسسه ماز می باشد، از خدمات دیگر این موسسه به علاقه مندان خبر داد و گفت: ورود به کلاس های حضوری، آزمون حضوری و مشاوره با بالاترین کیفیت و کم ترین هزینه در موسسه ماز انجام می شود.

اسدی پویا اضافه کرد: از مهرماه فعالیت ما در این عرصه شروع می شود و خدمات برای کسانی می باشد که الماس کارت تهیه کردند.

این فعال عرصه آموزش کشور از رونمایی اپلیکیشن الماس کارت نیز خبر داد و اظهار داشت: طرح های پشتیبانی، مشاوره ای و روان شناسی به صورت رایگان برای دانش آموزان الماس شیراز کارت انجام خواهد شد.

وی همچنین تجلیل از نفرات برتر شیراز در کنکور ۱۴۰۴ را نیز از اقدامات دیگر موسسه ماز عنوان کرد و بیان داشت: کسانی که در کنکور امسال موفق شدند، در این همایش تجلیل شدند.

لازم به ذکر است موسسه ماز که توسط تیمی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۹۳ پایه‌گذاری شد، با نوآوری‌های بی‌وقفه و تعهد به کیفیت، توانسته است از موسسات با سی سال قدمت پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین نام در آموزش ایران بدل شده است.

موسسه ماز از آن زمان تاکنون هر سال در کنکورهای تجربی، ریاضی و انسانی خوش درخشیده است. در کنکور ۱۴۰۳، هر سه رتبه یک این رشته‌ها و بیش از ۲۵ نفر از ۳۰ رتبه تک‌رقمی کشوری از خدمات ماز بهره بردند.

آنچه ماز را از دیگران متمایز کرده، پیشگامی در آموزش آنلاین است. از سال ۹۴،کلاس‌های ماز به‌صورت الکترونیکی ارائه شده و این رویکرد در دوران کرونا به رشد انفجاری موسسه منجر شد.

به گفته مدیر این موسسه اشتراک الماس، ابتکاری انقلابی از ماز، دسترسی یک‌ساله، دوساله یا سه‌ساله به تمام خدمات آنلاین، از آزمون‌ها تا کلاس‌های درسی برای امتحانات نهایی و کنکور، را با قیمتی باورنکردنی فراهم می‌کند.

اشتراک سه‌ساله پایه دهم با هزینه بسیار پایین ‌و‌تمام خدمات آموزشی نیازهای کامل آموزشی دانش‌آموز را تا کنکور پوشش می‌دهد، در حالی که هزینه یک آزمون یا کلاس خصوصی در دیگر موسسات معادل این مبلغ است. برای پایه‌های پایین‌تر، مانند پنجم ابتدایی، اشتراک دو میلیون تومانی دانش آموزان آموزشگاه الماس شیراز شامل آزمون‌های تیزهوشان و محتوای آموزشی متنوع است.

موسسه ماز در استان فارس با بیش از ۱۵ نمایندگی و آموزشگاه الماس، ۵۶ درصد از بازار آموزش را در اختیار دارد.

دفتر مرکزی موسسه ماز از سال ۱۴۰۲ به تهران منتقل شده و اکنون با ۱۰ ساختمان در تهران و شیراز، پایگاه اصلی نوآوری‌های آموزشی است.

لازم به ذکر است در کنکور ۱۴۰۴ نیز ۲۵ نفر از ۳۰ نفر اول کشوری عضو آموزشگاه ماز بودند.

