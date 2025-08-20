یک مسئول مطرح کرد؛
مساجد فارس به سمت تخصصی شدن حرکت میکنند
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس گفت: مساجد استان روز به روز نقش اجتماعی و فرهنگی خود را گسترش داده و در مسیر تخصصی شدن قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسین امیدی در نشست خبری امروز ۲۹ مرداد به مناسبت روز جهانی مسجد در ۳۰ مرداد از فعالیت ۴۲۸ مسجد در شیراز و ۵ هزار مسجد در سراسر استان خبر داد و افزود: این اماکن در حوزههای مختلف و با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، برنامههای متعددی را برای جامعه اجرا میکنند.
وی اظهار کرد: مساجد کارکرد ویژهای در جامعه دارند و به فرموده امام خمینی، محل صدور همه کارهای نیک هستند. وی افزود که مساجد در برهههای حساس تاریخی، از جمله دوران کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقشهای اجتماعی و پشتیبانی از محلات را به خوبی ایفا کردهاند.
امیدی با اشاره به حرکت مساجد به سمت تخصصی شدن گفت: برخی مساجد در ارائه خدمات جهادی و کمک به محرومان فعالند و برخی دیگر صندوق قرضالحسنه دارند؛ به گونهای که یکی از مساجد ناحیه چهار شیراز سالانه چند میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت میکند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس ادامه داد: در قالب طرح «مدرسه تا مسجد»، ۸۰ مدرسه در استان با مساجد نزدیک خود ارتباط مستقیم دارند و این همکاریها در جذب و ساماندهی نونهالان و نوجوانان موفق بوده است. همچنین ۱۵۲ مسجد تربیتمحور شناسایی شدهاند که از طریق اردوها، جلسات تربیتی و مشاوره، کار فرهنگی و تربیتی دانشآموزان را پیش میبرند و مورد استقبال اهالی محلات قرار گرفتهاند.
امیدی درباره تغییرات مدیریتی مساجد گفت: صدور احکام هیات امنا از اداره کل اوقاف به رسیدگی به امور مساجد منتقل شده و برنامهریزی شده تا بانوان نخبه، اساتید و جوانان در هیات امنای مساجد حضور داشته باشند تا زمینه فعال شدن مساجد و جذب نسل نو فراهم شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس افزود: در ۳۱۲ مسجد شیراز و ۲ هزار و ۸۰۰ نقطه استان نماز جماعت مستمر برگزار میشود. ۴۰ درصد مساجد استان در مناطق روستایی، ۶۰ درصد شهری و پنج درصد بین راهی هستند. همچنین ۱۲ درصد مساجد درآمدزا بوده، ۷۱ درصد دارای پایگاه مقاومت بسیج و یکهزار و ۴۰۰ مسجد دارای کانون فرهنگی و هنری هستند. ۱۵ درصد این مساجد از کتابخانه نیز برخوردارند.
وی تأکید کرد: برای سومین سال پیاپی، روز جهانی مساجد در فارس با برنامههای ویژه برگزار میشود. سند ملی مسجد که شش ماه پیش رونمایی شد، با امضای شش دستگاه مرتبط، در برنامه روز جهانی مساجد شیراز به طور رسمی بهرهبرداری خواهد شد. در این سند وظایف و مسئولیتهای هر دستگاه و ارکان مسجد مشخص شده و مسیر فعالیت مساجد روشنتر شده است.
امیدی در پایان از برگزاری گردهمایی ائمه جمعه، پنج ویژهبرنامه در شیراز و ۳۸ برنامه در دیگر نقاط استان خبر داد که در آنها از بانوان نخبه مسجدی، کانونهای برگزیده، شوراهای صلح و سازش و دیگر فعالان برتر تجلیل خواهد شد.