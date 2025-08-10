مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خبرداد؛
فارس پیشتاز پرداخت ۶۰ درصد تعهد خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی ۹۱۸ هزار تن گندم از ۵۶ هزار و ۵۰۰ کشاورز فارس پرداخت شد، گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۶۰ درصد از کل تعهد ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی خرید تضمینی گندم، به حساب کشاورزان واریز شده است.
به گزارش ایلنا، عباس قایدی زاده امروز ۱۹ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این پرداختها مربوط به خرید ۵۸۰ هزار تن گندم از ۴۲ هزار و ۹۳۱ کشاورز است که تا امروز مطالبات ۳۲ هزار و ۴۰ نفر از آنان تسویه شده است.
به گفته وی، در سال زراعی جاری ۱۳۴ هزار فقره بیمهنامه صادر شده و میزان غرامت پرداختی به ۷۵۰۰ میلیارد ریال رسیده که معادل ۱۱ درصد کل کشور است.
مدیریت شعب بانک استان فارس ادامه داد: فارس با بیمه ۴۰۰ هزار واحد دامی در جایگاه دوم کشور قرار دارد و ۴۶۰۰ فقره بیمهنامه برای بیش از ۱۱۳ میلیون قطعه طیور و ۱۷ هزار بیمهنامه برای ۲۵ هزار هکتار باغات صادر شده است.
قایدیزاده خاطرنشان کرد: با اجرای طرح فراگیر بیمه در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، برای ۴۷۸ هزار هکتار اراضی زراعی استان ۹۹ هزار فقره بیمهنامه صادر شده که حدود ۱۰ درصد پورتفوی بیمه گندم فراگیر کشور را شامل میشود. همچنین استان فارس برای دومین سال پیاپی رتبه نخست بیمه گیاهان دارویی را با پوشش ۴۱ درصد سطح بیمهشده کشور کسب کرده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس در این نشست ابتدا با بیان اینکه بانک کشاورزی در تمامی مناطق استان شعبه دارد، اظهار داشت: حتی در دورترین نقاط روستایی که هیچ بانک دیگری حضور ندارد، تلاش کردهایم خدماترسانی انجام شود.
قایدیزاده افزود: با این حال، در بخشهایی از مناطق روستایی کیفیت شعب مطلوب نیست و برنامه اصلاحات برای بهبود عملکرد این شعب در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، بانک کشاورزی استان فارس دارای ۱۴۲ شعبه است که این تعداد بزرگترین شبکه شعبهای بانک کشاورزی در کشور محسوب میشود و ۲۴ شعبه بیش از استان دوم کشور دارد.
مدیریت شعب بانک کشاورزی فارس ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص سال گذشته ارتقای کیفیت شعب و کاهش تعداد شعب کمبازده و درجه چهار بود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته دومین شعبه ممتاز بانک در استان ایجاد شد و برنامهریزی برای اضافه شدن چهار شعبه ممتاز دیگر در حال انجام است.
قایدیزاده گفت: نخستین شعبه ممتاز در چهارراه زند شیراز و دومین شعبه در مرودشت فعال است. همچنین پنج شعبه به درجه یک ارتقا یافت و هفت شعبه از درجه سه به دو ارتقا پیدا کردند. کاهش بسیار محدود در درجه شعب، به گفته وی، نشاندهنده کیفیت مطلوب عملکرد آنهاست.
وی در بخش اعتباری، از پرداخت ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در قالب ۵۱ هزار فقره تسهیلات در حوزههای مختلف خبر داد و بیان کرد: در این زمینه اهلیتسنجی در دستور کار قرار دارد تا تسهیلات در محل واقعی مصرف شود.
به گفته قایدی زاده، این تسهیلات شامل وامهای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، مسکن روستایی، زراعت، باغداری، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی، احداث گلخانه، دام و طیور و زنبورداری، همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی، بذور گواهیشده و ضمانتنامه بانکی بوده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی فارس با اشاره به حوزه بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت: از ۱۴۲ شعبه استان، ۵۴ شعبه بیمهای و ۹ شرکت بیمهای با ۱۰۰ دفتر اصلی و فرعی و ۱۹۱ کارگزار بخش خصوصی به کشاورزان خدمت میدهند.
قایدی زاده گفت: در حال حاضر ۱۳۰ محصول در ۱۱ زیربخش تحت پوشش بیمه قرار دارد و استان فارس به دلیل تنوع اقلیمی در جایگاه نخست کشور از نظر تنوع محصول ایستاده است.
وی افزود: حذف سالهای فاجعهبار در محاسبه ضریب تعدیل حق بیمه، به منظور کاهش سهم پرداختی بیمهگذاران اجرا شده است.
در حوزه وصول مطالبات، مدیر بانک کشاورزی فارس اعلام کرد: در اجرای بند ض تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳، ۸۵۰۷ فقره تسهیلات تعیین تکلیف شد که شامل ۱۰۶۸ فقره امهال و ۷۴۳۹ فقره تسویه بوده و در مجموع ۳۶۹۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات تعیین تکلیف شده است. از این مبلغ، ۹۷۶ میلیارد ریال امهال و ۲۷۱۴ میلیارد ریال تسویه با استفاده از ۲۸۶۴ میلیارد ریال یارانه انجام شده است.
وی افزود: ۷۳۷۵ فقره بخشودگی وجه التزام به مبلغ ۲۸۱ میلیارد ریال انجام شده و ۲۴۵۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۱۵۴ میلیارد ریال تمدید شده است. همچنین ۱۱ هزار و ۵۸۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل وصول نقدی بازپرداخت شده است.
در حوزه تجهیز منابع و بانکداری الکترونیک، وی از فروش بیش از ۱۳۴۲ میلیارد ریال کارت هدیه، صدور ۶۶۵ هزار کارت الکترونیکی، فعالیت ۱۸۹ دستگاه خودپرداز و بیش از ۶۵ هزار دستگاه پایانه فروش خبر داد. همچنین بیش از ۴۲ میلیون دلار حواله ارزی صادر و ۱۶۰ هزار میلیارد ریال وجه گندم پرداخت شده است.
قائدیزاده همچنین با اشاره به وضعیت گندم در استان گفت: بحران گندم در کشور رخ داده و هرچند فارس همچنان بالاتر از میانگین سایر استانها قرار دارد، اما افت ۱۰ درصدی سالانه نباید به یک روند عادی تبدیل شود، زیرا در صورت تداوم ممکن است به نقطهای برسیم که تولید گندم نداشته باشیم.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس افزود: تأمین امکانات اساسی از جمله آب و برق کافی برای تولید ضروری است و برنامه بانک در مواجهه با این بحران، پیشبرد منطقی امور و استفاده بهینه از منابع است.
وی در ادامه به توسعه بانکداری الکترونیک پرداخت و بیان کرد سرعت رشد خدمات غیرحضوری در کل نظام بانکی کشور افزایش یافته و بانک کشاورزی فارس نیز در این مسیر موفق عمل کرده است.
قایدیزاده توضیح داد: با توسعه خدمات الکترونیک، ترافیک مراجعان حضوری کاهش یافته و کشاورزان نیز به تدریج از شیوههای سنتی فاصله گرفتهاند.
وی افزود: مزیت این تحول آن است که بخش عمده پرداختهای تسهیلاتی اکنون به صورت غیرحضوری انجام میشود و این روند به بهبود کارایی و کاهش ازدحام شعب کمک کرده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی فارس در بخش پایانی سخنان خود به موضوع نیروی انسانی اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود وضعیت کارکنان از دغدغههای مهم این بانک است.
وی افزود: هر جا کمکاری در جامعه مشاهده میشود، بخشی از آن ناشی از کمبود آگاهی و اطلاعات فرد است و مدیر باید افراد باسواد را بهکار گیرد و از ورود به حاشیهها و پذیرش توصیههای غیرحرفهای پرهیز کند.