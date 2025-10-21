لزوم بازنگری در الگوی ساختوساز ایران/ ساخت «خانههای کوچکمتراژ»، ضرورتی برای خانهاولیهاست
در شرایطی که توان خرید مسکن در میان جوانان کاهش یافته است، بنیانگذار «سیوان لند» با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی ساختوساز کشور، از نیاز فوری به توسعه خانههای کوچکمتراژ سخن گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: سید محمد فتاح جهرمی، بنیانگذار سامانههای سیوانلند و مازیس، با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی ساختوساز کشور، افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و کاهش توان خرید مسکن در میان جوانان را، دو عامل اصلی در جهت ضرورت توجه بیش از پیش به ساخت «خانههای کوچکمتراژ» و باکیفیت دانست.
بحران مسکن و دشواری خانهدار شدن قشر جوان و کمدرآمد، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در حالی که الگوی غالب ساختوساز در ایران همچنان بر واحدهای بزرگمتراژ و پرهزینه تمرکز دارد، کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان معتقدند این رویکرد دیگر پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی جامعه نیست.
در همین راستا، ایدهی توسعه ساخت خانههای کوچکمتراژ به عنوان یک راهحل اقتصادی و پایدار برای تسهیل خانهدار شدن جوانان، مطرح شده و نیازمند یک سیاستگذاری جدی است.
الگوی فعلی ساختوساز، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست
سیدمحمد فتاح جهرمی، بنیانگذار پلتفرمهای تخصصی صنعت ساختمان (سیوانلند و مازیس)، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و با تأکید بر تأثیر عوامل اقتصادی بر صنعت ساختوساز اظهار داشت: «در سالهای اخیر افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح و هزینههای ساخت باعث شده بسیاری از خانوادههای جوان از امکان خانهدار شدن محروم شوند. امروز دیگر الگوی فعلی ساختوساز پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست و باید به سمت طراحی و اجرای واحدهای کوچکمتراژ اما با کیفیت بالا حرکت کنیم.»
جهرمی با اشاره به فعالیت سیوانلند در حوزه تأمین مصالح، افزایش قیمتها را یک واقعیت انکارناپذیر در زنجیره تأمین مسکن دانست که در نهایت، هزینه تمامشده را برای مصرفکننده نهایی بسیار بالا میبرد. از این رو، کاهش متراژ میتواند راهی منطقی برای کنترل قیمت نهایی باشد.
خانههای ۴۵ تا ۷۵ متری؛ مقرونبهصرفه و با طراحی هوشمند
به باور این فعال حوزه صنعت ساختمان، هدف از ساخت واحدهای مسکونی، رفع نیاز اساسی مردم به سرپناهی ایمن و ساده است، نه تمرکز بر تجملات.
او بر این نکته تأکید کرد که کاهش متراژ نباید به معنی کاهش کیفیت ساخت باشد:«خانههای ۴۵ تا ۷۵ متری در صورت برخورداری از طراحی هوشمند، میتوانند هم از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه باشند و هم پاسخگوی نیاز قشر جوان و کمدرآمد. بسیاری از متقاضیان امروز به دنبال خانهای ساده، ایمن و قابلدسترسی هستند، نه خانههای لوکس و پرهزینه.»
جهرمی افزود: خانههای کوچکتر با بهرهگیری از معماری خلاقانه و استفاده بهینه از فضا، میتوانند محیطی دلپذیر و کاربردی را فراهم کنند که شأن زندگی یک خانواده جوان ایرانی را حفظ کند.
مزایای اقتصادی و اجتماعی توسعه خانههای کوچکمتراژ
بنیانگذار سیوانلند در ادامه به مزایای چندجانبهی این رویکرد اشاره کرد. توسعه ساخت خانههای کوچکمتراژ نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و زیستمحیطی است:«توسعه ساخت خانههای کوچک علاوه بر کاهش هزینه تمامشده، موجب تعادل در بازار مسکن، صرفهجویی در مصرف انرژی و زمین، و افزایش بهرهوری شهری خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد که این رویکرد یک تجربه موفق جهانی نیز محسوب میشود: «در بسیاری از کشورها، ساخت این نوع واحدها بهعنوان راهحلی پایدار برای رفع شکاف طبقاتی در حوزه مسکن به رسمیت شناخته شده است. در ایران نیز اگر سیاستگذاریها بر اساس واقعیتهای اقتصادی مردم بازنگری شود و موانع صدور مجوزها کاهش یابد، اجرای این طرحها شدنی است.»
ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی برای آغاز طرح
جهرمی در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم اقدام فوری و همکاری میان ارکان مختلف برای تبدیل این ایده به عمل تأکید کرد و ساخت این واحدها را کلید حل مشکل مسکن خانهاولیها دانست: «هنوز پروژهای در این زمینه آغاز نشده، اما نیاز آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با همافزایی میان دولت، شهرداریها، نظام مهندسی و بخش خصوصی میتوان گام نخست را برای خانهدار شدن خانهاولیها برداشت؛ خانههایی کوچک اما با شأن ایرانی و کیفیت پایدار.»
به عقیده او، حمایت از این پروژهها و تسهیل روند تأمین مصالح باکیفیت و استاندارد از طریق پلتفرمهایی مانند سیوانلند، میتواند به اجرای موفقیتآمیز طرحهای آتی مسکن در این حوزه کمک شایانی کند.