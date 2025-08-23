خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز شنبه 1 شهریور ماه اعلام شد
قیمت سیمان امروز شنبه 1 شهریور ماه اعلام شد. بنا بر اطلاعات به دست آمده از مرجع قیمت سیمان، بازار هفته جاری بدون تغییری نسبت به روزهای گذشته شروع به فعالیت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 1 شهریور ماه اعلام شد. بنا بر اطلاعات به دست آمده از مرجع قیمت سیمان، بازار هفته جاری بدون تغییری نسبت به روزهای گذشته شروع به فعالیت کرده است.

به این ترتیب سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 131.000 تومان؛

سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 137.000 تومان؛

سیمان فیروزآباد تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان؛

سیمان داراب تیپ 2 پاکتی 118.000 تومان

