به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم معنوی، امام جماعت مسجد کشت و صنعت امیرکبیر ضمن خیرمقدم به دکتر مقداد محمودی، ابراز امیدواری کرد با استقرار مدیریت جدید و همراهی مدیران پرتلاش، این مجموعه بزرگ صنعتی همانند گذشته و با قدرتی مضاعف در مسیر تولید، اشتغال و توسعه گام بردارد.

برگزاری سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت امام علی النقی (ع)، مرثیه‌سرایی و مداحی، از دیگر برنامه‌های این مراسم پس از اقامه نماز جماعت بود.

در ادامه، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با همراهی معاون صنعت، مدیر منابع انسانی و تشکیلات اداری و مدیرعامل کشت و صنعت امیرکبیر، معاونین و مدیران، از بخش‌های مختلف این واحد نیشکری بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، شرایط تولید و مسائل موجود قرار گرفت.

دکتر مقداد محمودی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در پایداری تولید، گفت: توجه و حل مسائل و مشکلات کارگران و کارکنان نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف صنعت نیشکر دارد و ارکان مدیریت با تمام توان و به‌صورت مستمر پیگیر این مطالبات باشند.

این حضور میدانی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیریت ارشد با کارگران، بررسی میدانی مسائل واحدهای تولیدی و تأکید بر نقش سرمایه انسانی در تحقق اهداف راهبردی صنعت نیشکر انجام شد.

