خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حل مسائل کارگران، کلید بهره‌وری و پایداری تولید است

حل مسائل کارگران، کلید بهره‌وری و پایداری تولید است
کد خبر : 1733269
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، چهارشنبه سوم دی‌ماه، با حضور در کشت و صنعت امیرکبیر، نماز ظهر را در جمع کارگران و کارکنان این واحد تولیدی اقامه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم معنوی، امام جماعت مسجد کشت و صنعت امیرکبیر ضمن خیرمقدم به دکتر مقداد محمودی، ابراز امیدواری کرد با استقرار مدیریت جدید و همراهی مدیران پرتلاش، این مجموعه بزرگ صنعتی همانند گذشته و با قدرتی مضاعف در مسیر تولید، اشتغال و توسعه گام بردارد.

برگزاری سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت امام علی النقی (ع)، مرثیه‌سرایی و مداحی، از دیگر برنامه‌های این مراسم پس از اقامه نماز جماعت بود.

در ادامه، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با همراهی معاون صنعت، مدیر منابع انسانی و تشکیلات اداری و مدیرعامل کشت و صنعت امیرکبیر، معاونین و مدیران، از بخش‌های مختلف این واحد نیشکری بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، شرایط تولید و مسائل موجود قرار گرفت.

دکتر مقداد محمودی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در پایداری تولید، گفت: توجه و حل مسائل و مشکلات کارگران و کارکنان نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف صنعت نیشکر دارد و ارکان مدیریت با تمام توان و به‌صورت مستمر پیگیر این مطالبات باشند.

این حضور میدانی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیریت ارشد با کارگران، بررسی میدانی مسائل واحدهای تولیدی و تأکید بر نقش سرمایه انسانی در تحقق اهداف راهبردی صنعت نیشکر انجام شد.

حل مسائل کارگران، کلید بهره‌وری و پایداری تولید است
 
حل مسائل کارگران، کلید بهره‌وری و پایداری تولید است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا