دکتر مقداد محمودی، با بیان اینکه در شرکت‌های تولیدی، نیروی انسانی و تخصص نقش اصلی را در افزایش بهره‌وری ایفاء می‌کنند، گفت: نیروهایی که با تلاش و تعهد در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، باید به‌صورت مستمر آموزش ببینند و بستر رشد حرفه‌ای آن‌ها در مجموعه و صنعت فراهم شود.

وی با اشاره به سطح بالای تخصص همکاران نیشکر افزود: همکاران ما در مجموعه نیشکر، جزو نیروهای متخصص‌ کشور در بخش تولید هستند. ما در مقیاسی فعالیت می‌کنیم که در زمره بزرگ‌ترین کشت و صنعت‌های ایران و حتی آسیا قرار دارد و دستیابی و حفظ این جایگاه وسرآمدی درکلاس منطقه‌ای و آسیایی نیازمند، نتیجه تلاش مضاعف همین نیروهای متخصص و پرتلاش است.

ضرورت استمرار بهره‌وری در صنعت نیشکر

دکتر محمودی با تأکید بر ضرورت استمرار رشد و بهره‌وری تصریح کرد: برای تداوم این مسیر، موضوع آموزش بسیار جدی است. در همین راستا، آموزش‌های مدون و هدفمند در دستور کار قرار گرفته تا سطح تخصص نیروها حفظ و تقویت شود و بهره‌وری به‌صورت پایدار افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد این مجموعه در شاخص بهره‌وری را تشریح کرد و گفت: در برخی بحران‌ها، راهکار کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیروی انسانی تلقی می‌شود، اما ما به این سیاست اعتقادی نداریم. باور ما این است که با افزایش بهره‌وری، نه‌تنها نیرویی حذف نمی‌شود، بلکه امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم خواهد شد.

آموزش مهم‌ترین عامل تحقق بهره‌وری است

وی بهره‌وری را به معنای بهبود عملکرد در شرایط موجود از طریق کاهش ضایعات و افزایش عملکرد دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق بهره‌وری، آموزش هدفمند و علمی است. که در این ارتباط گام‌های موثر و مفیدی از سوی حوزه منابع انسانی شرکت برداشت شده و در حال برنامه‌ریزی است. اگر همکاران بدانند نقاط ضعف کجاست و چگونه باید آن‌ها را برطرف کرد، بهره‌وری به شکل واقعی محقق می‌شود.

دکتر محمودی با ذکر مثالی از حوزه نگهداری تجهیزات گفت: شناخت به موقع آسیب و تعویض به‌موقع قطعه خراب می‌تواند از نشتی روغن جلوگیری کند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را به‌شدت کاهش دهد. این یعنی آموزش و این یعنی بهره‌وری؛ نتیجه آن کاهش هزینه‌ها، افزایش سود شرکت و حفظ نیروی انسانی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه تلاش همکاران برای افزایش بهره‌وری بیشتر باشد، منافع آن به خودشان، خانواده‌هایشان و مجموعه نیشکر بازمی‌گردد و این خانواده بزرگ می‌تواند بزرگ‌تر و توانمندتر شود. این همان بهره‌وری مورد نظر ماست که با همت و غیرت کارگران و متخصصان نیشکری محقق خواهد شد.

