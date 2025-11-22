خبرگزاری کار ایران
ناصری:

ظرفیت تولید برق نیشکر به ۱۲۰ مگاوات رسیده است

آیین تقدیر از دستگاه‌های برتر در مدیریت مصرف انرژی برق، چهارشنبه، ۲۸ آبان‌ماه، در سالن جلسات شرکت توزیع برق اهواز برگزار شد؛ مراسمی که با محوریت نقش‌آفرینی سازمان‌ها در پایداری شبکه، صرفه‌جویی و تولید انرژی همراه بود و در پایان، برترین دستگاه‌ها معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این آیین، شرکت توسعه نیشکر به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص در مدیریت بهینه مصرف و تولید برق مورد تقدیر قرار گرفت و لوح سپاس به دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

دکتر ناصری در سخنانی با قدردانی از همکاری مستمر شرکت توزیع برق اهواز، پیشرفت‌های صنعت نیشکر در حوزه تولید انرژی را تشریح کرد و گفت: با راه‌اندازی هفت نیروگاه و نصب ۳۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور در واحدهای نیشکری، ظرفیت تولید برق صنعت نیشکر به ۱۲۰ مگاوات رسیده است.

وی افزود: این میزان تولید علاوه بر تأمین کامل نیاز ۷۰ مگاواتی صنایع نیشکری، امکان تزریق ۵۰ مگاوات برق پایدار به شبکه سراسری کشور را فراهم کرده است.

 

 

خبرنگار : فاطمه قنبری
