رکوردشکنی نیشکر دعبل خزاعی با تولید ۲۱۸ هزار تن شکر سفید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این موفقیت در شرایطی حاصل شد که کشور با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های متعدد مواجه است. دستاورد یادشده جلوه‌ای روشن از مدیریت جهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متخصص در مجموعه دعبل خزاعی محسوب می‌شود.

سیدمحمدرضا علم‌الهدائی، مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی، با تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی، گفت: این رکورد درخشان، نتیجه تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی هوشمندانه و هم‌افزایی کارکنان است؛ موفقیتی که نشان داد می‌توان با اتحاد و سرمایه‌گذاری اصولی، از مرز ظرفیت‌های تعریف‌شده عبور کرد و آینده‌ای پرثمر برای این صنعت تاریخی رقم زد.

وی تأکید کرد: رکورد اخیر تنها یک دستاورد تولیدی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از جایگاه سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک تولید ملی و تحقق عملی شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است. استمرار این مسیر می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه و تثبیت جایگاه صنعت نیشکر در سطح ملی منجر شود.

بر اساس این گزاش، برای نخستین‌بار بیش از ۸۶۶ هزار تُن شکر سفید در واحدهای تصفیه رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شده است؛ رقمی که حدود 25 درصد بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت است. این رکورد با تصفیه شکر خام حاصل از برداشت نیشکر و نیز شکر خام وارداتی به‌دست‌آمده است. هر یک از کارخانه‌های شرکت توان تولید ۱۷۵ هزار تن شکر را دارند و علاوه بر شکر سفید، تولید شکر قهوه‌ای، دارویی و طعم‌دار در خطوط جداگانه انجام می‌شود.

