رکوردشکنی نیشکر دعبل خزاعی با تولید ۲۱۸ هزار تن شکر سفید
کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی در ادامه رکوردشکنی‌های پیاپی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، توانست با عبور از ظرفیت اسمی ۱۷۵ هزار تن در واحد تصفیه، تولیدی معادل ۲۱۸ هزار تن شکر سفید را در این دوره بهره‌برداری به ثبت برساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این موفقیت در شرایطی حاصل شد که کشور با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های متعدد مواجه است. دستاورد یادشده جلوه‌ای روشن از مدیریت جهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متخصص در مجموعه دعبل خزاعی محسوب می‌شود.

سیدمحمدرضا علم‌الهدائی، مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی، با تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی، گفت: این رکورد درخشان، نتیجه تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی هوشمندانه و هم‌افزایی کارکنان است؛ موفقیتی که نشان داد می‌توان با اتحاد و سرمایه‌گذاری اصولی، از مرز ظرفیت‌های تعریف‌شده عبور کرد و آینده‌ای پرثمر برای این صنعت تاریخی رقم زد.

وی تأکید کرد: رکورد اخیر تنها یک دستاورد تولیدی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از جایگاه سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک تولید ملی و تحقق عملی شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است. استمرار این مسیر می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه و تثبیت جایگاه صنعت نیشکر در سطح ملی منجر شود.

بر اساس این گزاش، برای نخستین‌بار بیش از ۸۶۶ هزار تُن شکر سفید در واحدهای تصفیه رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شده است؛ رقمی که حدود 25 درصد بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت است. این رکورد با تصفیه شکر خام حاصل از برداشت نیشکر و نیز شکر خام وارداتی به‌دست‌آمده است. هر یک از کارخانه‌های شرکت توان تولید ۱۷۵ هزار تن شکر را دارند و علاوه بر شکر سفید، تولید شکر قهوه‌ای، دارویی و طعم‌دار در خطوط جداگانه انجام می‌شود.

 

