به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:صنعت سنگ ایران با برخورداری از معادن غنی و تنوع کم‌نظیر سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، همواره جایگاه ویژه‌ای در بازارهای منطقه‌ای داشته است. با این حال، فرآیند پیچیده صادرات، تامین سنگ باکیفیت صادراتی، و مسائل لجستیک، اغلب چالش‌هایی برای خریداران بین‌المللی ایجاد می‌کند. در این راستا، سیوان لند به عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان، با هدف حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم خریداران سنگ صادراتی به تولیدکنندگان معتبر ایرانی، مسیری شفاف و کارآمد برای صادرات سنگ ایران به مقاصد اصلی در منطقه تعریف کرده است. این رویکرد جدید، تضمین‌کننده کیفیت صادراتی، قیمت رقابتی و تحویل مطمئن محصولات سنگ ایران است.

پتانسیل سنگ ایران: کیفیت و تنوع بی‌نظیر

ایران به عنوان یکی از منابع غنی سنگ‌های تزئینی و ساختمانی در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود. کیفیت بالا، مقاومت و طول عمر مناسب، در کنار تنوع محصول و طراحی‌های چشم‌نواز، سنگ ایران را به گزینه‌ای جذاب برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک، طراحی نما، محوطه‌سازی، و دکوراسیون داخلی و خارجی در کشورهای همسایه تبدیل کرده است.

مزایای رقابتی سنگ‌های صادراتی ایران

انتخاب سنگ ایرانی برای پروژه‌های منطقه‌ای، مزایای متعددی را در بر دارد که به شرح زیر است:

کیفیت بالای صادراتی: مقاومت، تراکم و طول عمر مناسب محصولات، مطابق با استانداردهای مورد نیاز بازارهای بین‌المللی.

مقاومت، تراکم و طول عمر مناسب محصولات، مطابق با استانداردهای مورد نیاز بازارهای بین‌المللی. تنوع محصولات : عرضه گسترده‌ای از انواع سنگ شامل مرمر، تراورتن، گرانیت، مرمریت، سنگ مصنوعی و آنتیک.

: عرضه گسترده‌ای از انواع سنگ شامل مرمر، تراورتن، گرانیت، مرمریت، سنگ مصنوعی و آنتیک. طرح و رنگ متنوع: تنوع در طرح و رنگ، سنگ ایران را برای کاربردهای مختلف از جمله نما، کف، محوطه‌سازی، دیوار و پروژه‌های لوکس مناسب می‌سازد.

تنوع در طرح و رنگ، سنگ ایران را برای کاربردهای مختلف از جمله نما، کف، محوطه‌سازی، دیوار و پروژه‌های لوکس مناسب می‌سازد. کاربرد گسترده: این سنگ‌ها قابل استفاده در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، هتل‌ها و ویلاها هستند.

سنگ‌های مقاوم برای محوطه‌سازی و فضای باز

بخش ویژه‌ای از محصولات صادراتی، به سنگ‌های مناسب برای محوطه‌سازی و فضای باز اختصاص دارد. این سنگ‌ها دارای ویژگی‌های کلیدی زیر هستند:

مقاومت بالا: پایداری عالی در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دما.

پایداری عالی در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دما. کاربری خاص: مناسب برای پیاده‌روها، پارکینگ‌ها، حیاط ویلا و محوطه‌های عمومی.

مناسب برای پیاده‌روها، پارکینگ‌ها، حیاط ویلا و محوطه‌های عمومی. ایمنی و زیبایی: خاصیت ضد لغزش و قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و باز، به همراه طراحی جذاب برای هماهنگی با فضای بیرون.

بازارهای هدف منطقه‌ای و خلیج فارس

سیوان‌لند با تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای، امکان ارسال محصولات را به کشورهای متقاضی فراهم کرده است.

«تمامی محصولات آماده بسته‌بندی صادراتی و ارسال به کشورهای هدف هستند.»

بازارهای اصلی هدف برای صادرات سنگ ساختمانی ایران عبارتند از:

عمان، قطر، کویت، عراق، ارمنستان، آذربایجان، امارات، ترکمنستان و افغانستان.

لازم به ذکر است که «امکان همکاری با سایر بازارها نیز وجود دارد.»

تضمین فرآیند صادرات با سیوان لند

سیوان لند با ارائه یک سیستم یکپارچه، مراحل مختلف تامین و صادرات سنگ مدیریت می‌کند تا خریداران بین‌المللی با آسودگی خاطر سفارشات خود را ثبت کنند.

بسته‌بندی و لجستیک حرفه‌ای

تمامی محصولات عرضه شده از طریق سیوان لند، آماده بسته‌بندی صادراتی و ارسال به کشورهای هدف هستند.

مدارک و تسهیلات گمرکی

سیوان لند برای اطمینان از ترخیص سریع و آسان محموله‌ها در کشور مقصد، کلیه مدارک قانونی و گمرکی مورد نیاز را ارائه می‌دهد:

فاکتور رسمی صادراتی

گواهی مبدأ

لیست بسته‌بندی (Packing List)

گواهی کیفیت محصول (در صورت نیاز)

مدارک گمرکی لازم برای ترخیص در کشور مقصد

چرا همکاری با سیوان لند؟

مدیر بخش صادرات سیوان لند در خصوص مزیت‌های همکاری با این پلتفرم برای تجار و پروژه‌سازان می‌گوید:

«ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان معتبر، کیفیت صادراتی و تست شده، بسته‌بندی حرفه‌ای برای صادرات و ارائه محصولات بدون واسطه و با قیمت رقابتی، اصلی‌ترین تعهدات ما به مشتریان خارجی است. هم‌چنین، ارائه خدمات پاسخگویی عربی و انگلیسی، فرآیند خرید را برای مشتریان ما در کشورهای منطقه تسهیل کرده است.»

مراحل ثبت سفارش صادراتی

خریداران می‌توانند به سادگی و در چند مرحله سفارش خود را نهایی کنند:

انتخاب سنگ: انتخاب نوع سنگ، ابعاد و رنگ مورد نظر.

ارسال درخواست: ارسال درخواست از طریق فرم اختصاصی

دریافت پیش‌فاکتور: دریافت پیش‌فاکتور و کاتالوگ محصولات.

عقد قرارداد و ارسال: عقد قرارداد صادراتی و ارسال محموله از کارخانه.

نکته: امکان خرید ترکیبی از چند نوع سنگ برای پروژه‌های مختلف نیز وجود دارد.

برای دریافت پیش‌فاکتور یا مشاوره تخصصی در زمینه صادرات سنگ به کشورهای منطقه، با کارشناسان سیوان لند در تماس باشید. جزئیات قیمت، بسته‌بندی و روش حمل بر اساس سفارش دقیق شما ارائه خواهد شد.

