ثبات قیمت سیمان در روز یکشنبه 13 مهرماه؛ بازار همچنان روی آرامش است

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، با حفظ آرامش نسبی و ثبات قیمت‌ها آغاز به کار کرد. این روند که از روزهای پایانی هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و خبری از نوسانات چشمگیر در نرخ این کالای استراتژیک نیست.

بر اساس داده‌های رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، قیمت انواع سیمان در کارخانه‌های مختلف تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و این ثبات قیمت همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار و همچنین ورود به فصل رکود فصلی ساخت‌وساز، سبب شده تا نوسانات شدید سایر بازارهای اقتصادی بر قیمت این مصالح ساختمانی تأثیر چشمگیری نداشته باشد.

قیمت سیمان 13 مهر در سیوان لند

قیمت امروز برخی از انواع سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در سیوان لند (عمده) به شرح زیر است:

قیمت (تومان) نوع سیمان 133.000 سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده 133.000 سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده 131.000 سیمان پاکتی فارس (تیپ ۲) - عمده 127.000 سیمان پاکتی فیروزکوه (تیپ ۲) - عمده

سیوان لند به عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان، با ارائه قیمت‌های شفاف و به روز از کارخانه‌های معتبر، به خریداران کمک می‌کند تا با آگاهی کامل نسبت به خرید مصالح مورد نیاز خود اقدام کنند.فعالان صنعت ساختمان می‌توانند برای تامین نیازهای پروژه‌های خود، از طریق سیوان لند قیمت‌های به‌روز و مستقیم انواع سیمان را مشاهده و اقدام به خرید کنند.

