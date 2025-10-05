ثبات قیمت سیمان در روز یکشنبه 13 مهرماه؛ بازار همچنان روی آرامش است
بازار سیمان در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، با حفظ آرامش نسبی و ثبات قیمتها آغاز به کار کرد. این روند که از روزهای پایانی هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و خبری از نوسانات چشمگیر در نرخ این کالای استراتژیک نیست.
بر اساس دادههای رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، قیمت انواع سیمان در کارخانههای مختلف تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و این ثبات قیمت همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار و همچنین ورود به فصل رکود فصلی ساختوساز، سبب شده تا نوسانات شدید سایر بازارهای اقتصادی بر قیمت این مصالح ساختمانی تأثیر چشمگیری نداشته باشد.
قیمت سیمان 13 مهر در سیوان لند
قیمت امروز برخی از انواع سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در سیوان لند (عمده) به شرح زیر است:
|
قیمت (تومان)
|
نوع سیمان
|
133.000
|
سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده
|
133.000
|
سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده
|
131.000
|
سیمان پاکتی فارس (تیپ ۲) - عمده
|
127.000
|
سیمان پاکتی فیروزکوه (تیپ ۲) - عمده
