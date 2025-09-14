خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز یکشنبه 23 شهریور در سایه بازار راکد
کد خبر : 1685624
مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان امروز یکشنبه 23 شهریور 1404 همچنان در ثبات نسبی به سر می‌برد. این ثبات قیمتی ناشی از کاهش تقاضا در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، افزایش موجودی انبارها در بخش خصوصی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال انتظار می‌رود با عرضه مجدد سیمان در این هفته، از فردا شاهد قیمت‌های جدید برای سیمان باشیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان امروز یکشنبه 23 شهریور 1404 همچنان در ثبات نسبی به سر می‌برد. این ثبات قیمتی ناشی از کاهش تقاضا در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، افزایش موجودی انبارها در بخش خصوصی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال انتظار می‌رود با عرضه مجدد سیمان در این هفته، از فردا شاهد قیمت‌های جدید برای سیمان باشیم.
قیمت سیمان 23 شهریور در سیوان لند
قیمت فروش عمده سیمان پاکتی 50 کیلویی در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است:
سیمان کرمان تیپ 5 117.000 تومان
سیمان چابهار تیپ 2 136.000 تومان
سیمان پیوند گلستان تیپ 2 129.000 تومان
سیمان نیزار قم تیپ 1 128.000 تومان
سیمان خمسه تیپ 2 142.000 تومان
سیمان آبیک مرکب 117.000 تومان
سیمان مازندران تیپ 2 143.000 تومان
سیمان فارس نو تیپ 2 136.000 تومان

 

قیمت مصالح ساختمانی و سایر سیمان‌های موجود در این پلتفرم را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

