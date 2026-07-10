قدردانی نماینده ولیفقیه و استاندار سیستان وبلوچستان از حضور حماسی مردم در تشییع رهبر شهید
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان و استاندار این استان در پیامی مشترک، از حضور گسترده، وحدتآفرین و حماسی مردم مرزدار و ولایتمدار این منطقه در آیینهای تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کردند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام آیتالله مصطفی محامی و منصور بیجار آمده است: شهادت قائد عظیمالشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی شهید امام سیدعلی خامنهای(ره) و جمعی از امیران و سرداران، دانشمندان، شخصیتهای برجسته سیاسی و اعضای هیات دولت، کودکان و دانشآموزان بیگناه و مردم بیدفاع ایران اسلامی در پی تجاوز وحشیانه و حملات نظامی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم سفاک و کودککش در اسفندماه سال گذشته تا کنون، موجب خشم و نفرت و اندوه همه آزادیخواهان جهان شد.
سردمداران کاخ سفید و اسراییل غاصب به زعم باطل خود میپنداشتند که با به شهادت رساندن رهبری انقلاب و فرماندههان و مدیران ارشد کشور میتوانند، نظام اسلامی ایران را به پایان برسانند و حکومتی دستنشانده و تابع امیال استکباری خود بنا کنند؛ اما پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح و حضور خروشان و جوشش انقلابی مردم آگاه، دشمنشناس و همیشه در صحنه ایران اسلامی در خیابانها و در حمایت از نظام اسلامی و رزمندگان اسلام باعث شد، همه معادلات و محاسبات آنان نقش بر آب شود و این اتحاد ناگسستنی، دشمنان این آب و خاک را دچار شکستی مفتضحانه کند.
این پیام می افزاید: اجتماع بزرگ و حضور پرشور و یکپارچه آحاد مردم انقلابی ایران عزیز بویژه مردم غیرتمند و همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان طی بیش از ۱۲۰ شب از شبهای اقتدار در خونخواهی رهبر عزیزمان و نیز حضور حماسی و بینظیر در آیین تاریخی وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر و امام مجاهد شهید(ره) در تهران و مشهد مقدس و همزمان با آن برپایی مجالس و اجتماعات مردمی در سطح شهرها و روستاهای کشور و استان، جلوهای از میهندوستی، وفاداری و همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب(ره) و بیعتی مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی) بود. حرکتی که چشمان جهانیان را مبهوت خود ساخت و آنان را در بهت و شگفتی فرو برد.
در این پیام آمده است: اینجانبان؛ ضمن عرض تسلیت و پاسداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب اسلامی(ره)، بر خود لازم میدانیم؛ از حضور گسترده شما مردم مرزدار و انقلابی استان سیستان و بلوچستان بویژه علما و روحانیت معزز شیعه و سنی، ائمه جمعه، بزرگان و ریشسفیدان، معتمدان، متنفذان، اصناف، بانوان، جوانان، نخبگان و دانشگاهیان و خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و نیز بخشهای مختلف که در حوزههای امدادی، رفاهی، درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی، این حرکت عظیم مردمی را پشتیبانی کردند، تقدیر و تشکر نمائیم.
در بخشی از پیام ذکر شده است: بیتردید؛ این اتحاد ارزشمند و انسجام ناگسستنی مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت مطلقه فقیه، رمز پیروزی، موفقیت، پیشرفت و توسعه همهجانبه استان خواهد بود.
این پیام می افزاید: از درگاه خداوند متعال برای مقام معظم رهبری(حفظهالله) صحت و سلامتی، برای همه خدمتگزاران مردم توفیق خدمت هرچه بیشتر و برای نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام پیروزی در برابر جبهه کفر و استکبار را مسئلت داریم.