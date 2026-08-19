خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس ستاد مرکزی اربعین خبر داد؛

مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس

مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس
کد خبر : 1828071
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس خبر داد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش حمل‌ونقل در برگزاری مراسم اربعین امام حسین(ع)، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما در برگزاری مراسم اربعین امام حسین(ع)، موضوع حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص اتوبوس است.

وی افزود: این موضوع از سال‌های قبل همواره پیگیری شده است. حمل‌ونقل هم برای اربعین بسیار تأثیرگذار است و هم برای سایر مناسبت‌ها و نیازهای عمومی مردم در سفرهایی که دارند، اهمیت دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: خوشبختانه دولت در بخش نخست موضوع، یعنی تصویب خرید و واردات اتوبوس، مساعدت کرده است. یک مصوبه برای خرید و واردات 2 هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه 3 هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر می‌شود.

پورجمشیدیان گفت: امروز نیز معاون اول رئیس‌جمهور نیز مشکل را شنیدند و درباره آن بحث کردند و قول دادند طرحی ارائه شود تا مشخص شود برای تسهیل واردات اتوبوس چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا سرعت بیشتری پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با کمک دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که در بحث واردات دخیل هستند، اجماع خوبی ایجاد شود و بتوانیم این نقیصه را در کشور، ابتدا برای اربعین و سپس برای سایر مناسبت‌ها و نیازهای کشور در طول سال، حل کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه درباره تأمین ارز مورد نیاز زائران و مواکب اظهار کرد: هر میزان ارزی که برای زائران اربعین امام حسین(ع) و مواکبی که به ارز نیاز داشتند، درخواست کردیم، بانک مرکزی تأمین کرد.

پورجمشیدیان افزود: مردم انتظار داشتند قیمت ارز مقداری مناسب‌تر باشد. مسئله این بوده که همه این ارز یک‌جا وارد نشده و بانک‌های مختلف در واردات ارز دخیل بودند و چون قیمت‌های متفاوتی وارد کرده بودند، از نظر قیمت آنچه انتظار داشتیم، محقق نشد.

وی تأکید کرد: اصل تأمین ارز، مطلب بسیار مهمی است که انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز