مبانی دهک بندی و شیوه شناسایی مورد قبول نیست

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: آقای دکتر قالیباف به جناب عالی خدا قوت می‌گوییم زیرا ما نمایندگان از مظلومیت شما کم دفاع کردیم. متاسفانه برخی تریبون‌های بد اخلاقی را در کشور رواج دادند و از هر تریبون از هنر دفاع از قداست مجلس استفاده کردند و به فردی که ماموریت‌های متعدد در نظام داشت، دفاع نکردند اما بنده به سهم خودم از کرسی مجلس ساری از جنابعالی دفاع می‌کنم و امیدوارم در مسیر کارهایتان موفق باشید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی ۲۲ جلسه طی ۶ ماه در نقاط مختلف و مبتنی بر نظارت داشته است لذا مجلس در کنار مردم بوده و پای کار قرار دارد. اگر علنی بودن مجلس شاخصه آن به عنوان زنده بودن است باید یادآور شد که حضرت آقا دستور داده بودند که نیازمند قانون نیستیم بلکه باید به سمت نظارت و اجرای قوانین حرکت کنیم.

وی افزود: مسئله کالابرگ الکترونیکی را به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی کردیم لذا باید اذعان کرد کالابرگ واقعی در کشور هنوز عمل نشده است. در واقع ما کالا تحویل مردم نمی‌دهیم.

بابایی کارنامی تصریح کرد: ۹۹۰ همت در بودجه برای آن اعتبار قرار دادیم. برای ما مشخص نیست ۹ میلیارد دلار که در طول سال جاری تا مرداد ماه باید تسعیر ارز انجام می‌شد، چی شد. لذا ما سایر منابع را نیاز نداریم و بانک مرکزی باید شفاف این مسائل را به مردم بگوید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به وزیر کار و تعاون، بیان کرد: مبانی تقسیم بندی شیوه شناسایی مورد قبول نیست؛ به عنوان مثال شما آخرین وسع افراد را ۵۱ میلیون تومان قرار داده‌اید اما با تورم ۹۰ درصد چه طور افراد با ۵۱ میلیون تومان زندگی کنند. همچنین اجازه قانونی هم در این زمینه ندارید زیرا ما گفته‌ایم بحث دهک بندی‌ها باید مبنا قرار داده شود. این بحث نیازمند صدک‌ها و شناسایی است و ما درگاه ایجاد کردیم تا مردم در دورترین نقاط کشور اقدام کنند و بتوانیم اصلاحات آماری انجام شود.

وی گفت: قرار بود در خصوص مسئله فروشگاه‌ها نیز ۲۴ ساعته انجام شود اما اکنون بر اساس گزارش‌ها یک ماهه است و فروشگاه‌ها نیز مشکل دارند؛ وزیر تعاون عنوان می‌کند که ۱۰ روزه این کار انجام می‌شود اما بر اساس گزارش‌های ما یک ماهه است.

بابایی کارنامی گفت: بر اساس نظرسنجی‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد از این مهم رضایت دارند اما ما به دنبال رضایت ۱۰۰ درصدی هستیم. دهک‌های کمیته امدادی، بهزیستی و بازنشستگان که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. کالابرگ می‌تواند به این افراد کمک کند لذا نمی‌توان به سادگی از کنار این افراد گذشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:در جمع بندی ما بیش از ۱۷ پیشنهاد داده‌ایم؛ به عنوان مثال تخصیص ماهانه امکان دسترسی بیشتر مردم به کالاهای ضروری را می‌دهد و باید کالا تحویل مردم شود و منبع پول نباید در اختیار مردم قرار بگیرد زیرا منجر به تورم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین افراد می‌گویند که این امر خلق پول جدید است اما باید گفت که تسعیر خودش خلق پول ایجاد می‌کند. چه استدلالی می‌کنند که اگه پول به دست مردم می‌رسد، خلق پول می‌شود.

بابایی کارنامی بیان کرد: عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۳ آیین نامه مبنی بر تعدیل میزان اعتبار متناسب با تغییر کالاهای اساسی نیز قابل توجه است؛ برآورد ما آن است که باید دو برابر شود وگرنه این کالا در خانوارها اثر نخواهد گذاشت. باید بشینند و در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در یکی از پیام‌های خود تاکید کردند که تصمیمات مجلس باید متناسب با رفاه مردم باشد لذا باید به این امر توجه شود. در این میان باید به ظرفیت بخش خصوصی نیز توجه شود.

وی گفت: در جلسه با انجمن وارد کنندگان کالاهای اساسی مطرح شد، ۴.۸ میلیارد دلار کالای اساسی تامین کردند که به کالابرگ اختصاص داده شده اما سازمان برنامه و بودجه ارز و پول آنها را نداده است. کالا GDC شده و دو برابر در بازار فروخته شده است.

بابایی کارنامی گفت: بخش خصوصی کالا را آورده و در کنار دولت بوده است لذا بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند به صورت اعتباری در کنار دولت قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قانون دهک‌بندی نیز باید اصلاح شود وگرنه این اتفاق رخ ندهد بسیاری از افرادی که در کشور وجود دارند مشمول حمایت‌ها نمی‌شوند. در این میان باید هر سه ماه یکبار اعداد و ارقام بررسی شود. مثلا اکنون ۱۱ قلم به ۱۳ قلم افزایش پیدا کرده است و شاید در سه ماه بعد این عدد افزایش یا کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: باید کمیته راهبردی تشکیل شود تا بتوانیم همه موارد را بررسی کنیم و گزارش‌های آن ارائه شود تا بتوانیم نظارت انجام دهیم.

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