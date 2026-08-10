گفتوگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در گفتوگوی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، بعد از ظهر امروز (دوشنبه) با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
در این تماس تلفنی، طرفین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین وضعیت گفتوگوهای دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم این روند تأکید کرد.
در این گفتوگوی تلفنی، وزیر امور خارجه پاکستان دیدگاه این کشور راجع به توافق دفاعی سهجانبه پاکستان، عربستان و ترکیه را تشریح کرد.