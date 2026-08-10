انتصاب سردار مصطفی ایزدی به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا متن حکم حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ایفای نقش جهادی در ارتقاء سطح آمادگی‌های سازمانی، با تقسیم نقش و مأموریت در راستای تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است.

امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

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