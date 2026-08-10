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با صدور حکمی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت

انتصاب امیر کیومرث حیدری به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب امیر کیومرث حیدری به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کد خبر : 1824591
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فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ کیومرث حیدری را به سِمتجانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.

به گزارش ایلنا متن حکم حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای،  فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 امیر سرتیپ کیومرث حیدری

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد رئیس ستاد کل، شما را به سِمتجانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلحمنصوب می‌کنم.

کمک به ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، تقویت بنیه‌ی معنوی و روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و توجه به نیازهای معیشتی نیروها، با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است.

امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و آحاد نیروهای مسلح گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

 

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