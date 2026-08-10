انتصاب امیر کیومرث حیدری به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا متن حکم حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرتیپ کیومرث حیدری

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد رئیس ستاد کل، شما را به سِمتجانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلحمنصوب می‌کنم.

کمک به ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، تقویت بنیه‌ی معنوی و روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و توجه به نیازهای معیشتی نیروها، با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است.

امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و آحاد نیروهای مسلح گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

انتهای پیام/