انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، در حکم رهبر انقلاب آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی



نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به خدمات شایسته و تجارب ارزنده‌تان، جناب‌عالی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌کنم.

تحقق حداکثری مطالبات زیر مورد انتظار است:

ارتقاء توانمندی و آمادگی‌های همه‌جانبه و روزآمد دفاعی-امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی

فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی، و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) مبتنی بر تدبیر امام شهید (رضوان الله تعالی علیه)



امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

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