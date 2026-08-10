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با صدور حکمی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت:

انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کد خبر : 1824590
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رهبر انقلاب در پی شهادت امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی را به‌عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب و بر ارتقای توانمندی و آمادگی‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح، فراهم‌سازی امکان پاسخگویی مؤثر به تهدیدات و تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، در حکم رهبر انقلاب آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی 

نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به خدمات شایسته و تجارب ارزنده‌تان، جناب‌عالی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌کنم.
تحقق حداکثری مطالبات زیر مورد انتظار است:
ارتقاء توانمندی و آمادگی‌های همه‌جانبه و روزآمد دفاعی-امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی
فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی، و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) مبتنی بر تدبیر امام شهید (رضوان الله تعالی علیه)

امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.
سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

 

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