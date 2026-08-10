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با صدور احکامی جداگانه از سوی فرمانده کل قوا صورت گرفت؛

انتصاب شش فرمانده عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین

انتصاب شش فرمانده عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین
کد خبر : 1824589
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احکام انتصاب تنی چند از فرماندهان بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط فرمانده معظم کل قوا صادر شد.

به گزارش ایلنا از رسانه رهبر معظم انقلاب، احکام انتصاب تنی چند از فرماندهان بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط فرمانده معظم کل قوا صادر شد.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کردند.

بر اساس این احکام، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند.

همچنین سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت.

در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب محول شد.

 

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