به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، ضمن بهره‌مندی از کلیه ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، با نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به‌ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی، در جهت دستیابی به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، با هدف پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزتمندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور، مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن رضایی

به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و انتخاب جناب عالی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در شورای عالی امنیت ملی، و نیز مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزشمندتان، به موجب این حکم به سمت «دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ضمن بهره‌مندی از کلیه ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، با نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به‌ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی، در جهت دستیابی به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، با هدف پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزتمندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور، مجدانه کوشا باشید.

از تلاش‌های خالصانه و ارزشمند آقای محمدباقر ذوالقدر در دوره تصدی مسئولیت تشکر و قدردانی نموده و توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران