نقدعلی در تذکر شفاهی:
قانون مهریه در اولویت رسیدگی قرار بگیرد/ نیکزاد: موضوع خارج از نوبت در دستور کار است
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس در نشست مجازی امروز مجلس، با استناد به ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی، خواستار رسیدگی فوری به قانون مهریه و محکومیتهای مالی شد.
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یکفوریتی جنایات بینالمللی، طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی، گفت: طبق تبصره ماده ۱۰۰ آیین نامه، پیش از آنکه طرحهای دیگر در اولویت قرار گیرند، پیش از شروع جنگ قانون محکومیتهای مالی و مهریه را امضا و در اولویت گذاشتیم؛ بنابراین قرار دادن طرح دیگری و جلوتر از آن، خلاف آییننامه است. لذا تقاضا دارم قانون موضوع مهریه و محکومیت مالی در دستور قرار گیرد تا بلافاصله پس از بررسی لایحه موضوع راهپیماییها و تجمعات، به آن رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: آیا این همه تماس مردمی را نمیبینید؟ به روابط عمومی مجلس مراجعه کنید ببینید چقدر مردم به ناحق در حبس هستند و ما هنوز روی این مسئله جدی وارد نشدهایم.
نماینده خمینیشهر در مجلس با اشاره به موضوع تفاهم نامه افزود: نکته دیگر اینکه رئیسجمهور همچنان به احیای تفاهمنامه امید دارد. این تفاهمنامه مرده است؛ به تعبیر رهبر عزیزمان، امضای ترامپ قابلاعتماد نیست. باید به توانمندی داخلی و قدرت نظامی اتکا کنیم و تا این میزان دم از وادار کردن طرف مقابل به تعهدش نزنیم. او میخواهد ما را نابود کند و ما نیز باید او را نابود کنیم.
نقدعلی در ادامه با اشاره به تذکر علیرضا سلیمی، خاطرنشان کرد: نکته سوم بنده، پیرامون قانون حجاب است که مصوب مجلس شده اما ابلاغ نشده است. بر اساس نامه دبیر شورای امنیت ملی که امروز تغییر کرده، دو بدعتِ تعطیلی مجلس و ابلاغ نشدن قانون حجاب ایجاد شده است. امروز باید از دبیر کنونی شعام سوال کنیم که آیا این رویه ادامه پیدا میکند؟ قانون حجاب باید ابلاغ شود؛ قانونی که بدون تنش بسیاری از معضلات را حل میکند. آیتالله موسوی همدانی تعبیر «کودتای برهنگی» و آقای حاجیعلیاکبری نیز تعبیرات مشابهی دارند. بحث برهنگی بخشی از جنگ است؛ اما برخی متوجه نیستند، امروز مشروبخواری و هنجارشکنی در پارکها رخ میدهد لذا باید نظر دبیر شعام اتخاد شده و قانون حجاب نیز ابلاغ شود.
علیرضا نیکزاد ثمرین، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکر حضرتعالی در مورد مهریه درست است و هر روز به ما هم پیامک میرسد. اما قبلاً قانون بحث مهریه با اعمال ماده ۱۰۰ خارج از نوبت به صحن رفته و دو ماده آن به کمیسیون ارجاع شده است اما افکار عمومی فکر میکنند کار آن در مجلس به اتمام رسیده و به شورای نگهبان رفته و ایراد گرفته شده، اما چنین نیست؛ دو ماده آن به کمیسیون رفته، کمیسیون آماده کرده و در دستور سوم قرار دارد.فرمایشات و نظرات مردم در این خصوص به ما هم میرسد، اما مسیر در حال انجام بوده و به زودی بررسی میشود.