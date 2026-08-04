روایت صحیح حضرت زینب (س) در دوره پساجنگ از حادثه عاشورا
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت زینب (س) در دوره پساجنگ با روایت صحیح حادثه عاشورا، اجازه نداد یزید جنایت خودش را کوچک نشان دهد؛ شهادت دانش آموزان مینابی، یکی از جنایتهای بزرگ عصر ما است و نباید اجازه دهیم این جنایت در حوزه داخلی و بین المللی سفیدشویی شود.
به گزارش ایلنا، آیت الله حسینعلی سعدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ابعاد مختلف حرکت تاریخی امام حسین (ع) و علت ماندگاری این حادثه در طول سالها و قرنها را واکاوی کرد. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سوال: واقعه عاشورا هر سال که از آن میگذرد نه تنها کهنه نمیشود نه تنها از اهمیت آن کاسته نمیشود، بلکه پرشورتر از سال گذشته آمار بیشتری از دوست داران و عشاق اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان برگزار میشود. چرا اربعین اینچنین در تاریخ ماندگار شد؟
سعدی: السلام علی الحسین المظلوم الشهید
در میان ائمه و انبیاء الهی تنها امام و شخصیتی که زیارت اربعین برای آن داریم، حضرت سیدالشهدا (س) است و این هم فلسفههای متعددی دارد. دوره پیشا جنگ عاشورا و جنگ عاشورا که رهبری این جریان بر عهده حضرت سیدالشهدا (س) است که این قیام حسینی از ابعاد مختلف میتواند تحلیل شود. یک دوره هم دوره پساجنگ عاشورا است. به مدیریت الهی حضرت زینب کبری (س) و حضرت سیدالساجدین (س) از عصر عاشورا تا امروز اربعین که کاروان اسرای کربلا به کربلا برمی گردد.
ما یک دوره مدیریت پساجنگی داریم که امروز به اربعین ختم شده و توانست این حرکت عظیم تاریخی را ماندگار کند. به نظرم با توجه به شرایطی که امروز در آن قرار داریم، این هنر حضرت زینب (س) و هوشمندی جریان حق در مدیریت پساجنگ بود که فریاد آزادیخواهی حضرت سیدالشهدا (س) را در تاریخ تثبیت کرد، نه گذاشت مصادره کنند و نه گذاشت خاموش کنند. این هوشمندی و هنرمندی بسیار بالا و فوق العادهای را میخواهد که بتوانید آن پیروزی و دستاورد میدان را در دوره پساجنگ حفظ و تثبیت کنید و نگذارید مصادره کنند، چرا اربعین ماندگار شد؟ به همان علت که عاشورا ماندگار شد. چرا عاشورا ماندگار شد؟ چون عاشورا پیام آزادی را که فطرت و جان انسانها دنبال میکنند برای بشریت مخابره کرد.
حضرت حسین بن علی (ع) در سختترین شرایط به مردم آموخت که میتوانید عزتمندانه زندگی کنید و از انسانیت و هویت خودتان صیانت کنید. اینکه عاشورا بعد بین المللی پیدا کرده به این علت است که پیام عاشورا و سیره حضرت سیدالشهدا (ع) پیام فطری و الهی است و همین ظرفیت را اربعین هم دارد لذا ما بحث خلق تمدن نوین را مبتنی بر اربعین طرح میکنیم و این خیزش و جمعیت واقعا اعجاب انگیز و عظیمی که امروز در عراق، در کربلای معلی و همین طور در شهرهای ایران اسلامی مشاهده کردید نشان داد که کاروان اسراء در اربعین توانستند هم تراز با کربلا پیام کربلا را مخابره کنند. این هوشمندی حضرت زینب (س) است.
در شرایطی امروز قرار داریم که به لطف الهی و رهبری حکیمانه رهبر عزیز انقلاب و حضور با بصیرت مردم، ما پیروز میدان هستیم. پساجنگ به طور قاطع هم نمیتوانیم بگوییم الان در شرایط پساجنگ قرار داریم، منتها صیانت از پیروزی درسی است که میتوانیم از حضرت زینب (س) بگیریم. مدیریت پساجنگ در تراز مدیریت میدان و جنگ باشد. این هم ترازی را ببینید. دو شهر مقابل حضرت سیدالشهدا (س) در کربلا صف آرایی کردند. یک شهر کوفه است. وقتی حضرت زینب کبری (ع) در کوفه خطبه خواند خیلی از مردم گفتند که کان، حضرت امیرالمومنین (ع) خطبه میخواند. یعنی شهری است که خطبههای حضرت علی (ع) را شنیده. دشمن در این شهر با ایجاد رعب و خوف وارد شد. عبیدالله تخویف، راهبر دشمن در کوفه بود. کما این که به شام راهبردشان تحریف بود. اهالی شام اهل بیت (ع) را نمیشناختند. هوشمندی جریان حق را ببینید. این که عرض میکنم حضرت زینب (س) هم تراز میدان، پساجنگ را اداره کرد، مهم است.
گاهی اوقات در ادبیات ما این حرف زده میشود که میدان با بقیه عرصه ها، هماهنگ است، این هماهنگی کفایت نمیکند، هم ترازی میخواهد. اگر پیروزی میدان را بخواهیم تثبیت و صیانت کنیم، باید بقیه عرصهها با میدان هم تراز باشد. در کوفهای که با ترس عبیدالله آمده، حکومت نظامی و وحشت و ترور و رعب ایجاد کرده. حضرت زینب کبری (س) مقابل عبیدالله چنان صحبت میکند که به کوفیان وحشت زده شجاعت را آموزش میدهد. این خیلی مهم است. مدیریت پساجنگ در یک مرحلهای از شجاعت قرار دارد. نمیخواهیم با معصوم (ع) مقایسه کنیم منتها شجاعت حسینی را در کربلا چطور میبینید که فرمودند: اگر من هیچ ملجا و ماوایی نداشته باشم، با ظلم، با سلطه یزید و عبیدالله بیعت نمیکنم. این حرف خیلی مهمی است. اگر پیروزی میدان، رهبری در این تراز را به خودش دیده و وام دار چنین رهبری است، کسانی میتوانند از پیروزی میدان حراست کنند که در این تراز حرکت کنند.
اگر عرصه دفاع و عرصه مدیریت در پساجنگ تنزل کند، قطعا دستاوردها و پیروزی میدان را نمیتوانیم تثبیت کنیم. کلمهای حضرت امام سجاد (س) به عبیدالله دارد و همین طور حضرت زینب (س) خطبه عجیبی در کوفه میخواند و این مردم وحشت زدهای را که به خاطر نداشتن شجاعت در موضع گیری اینهایی که بیعت کرده بودند خیلی هایشان با حضرت سیدالشهدا (ع) امروز مقابل سیدالشهدا قرار گرفتند، چنان محاکمه تاریخی و شماطت میکند که شما بخاطر ترس، این عار و ننگ را در تاریخ، روی پیشانی تان گذاشتید و عرصه حمایت از ولی الهی را خالی کردید. چنان شجاعانه وارد میدان میشود که عبیدالله را تهدید به قتل میکند و حضرت سجاد (س) میفرمایند: ابی القتل تهددنی. اینکه که اربعین چطور ماندگار شد؟ این بود که آن پیام فطری و آسمانی که حضرت سیدالشهدا (ع) در گودی قتلگاه مخابره کرد، پیام آزادی و عزت و پیام تسلیم ناپذیری مقابل ظلم و سلطه است. این را در سطح بالایی و با هوشمندی بسیار بسیار بالا و ربانی توانستند از این پیام صیانت کنند.
اگر عرصه پساجنگ را در تراز میدان مدیریت نکنیم، قطعا نمیتوانیم تثبیت کنیم دستاوردهای میدان را و ماندگار کنیم پیروزی تاریخی میدان را. به نظرم بخشی از سیره حضرت زینب (س) که نیاز به تامل جدید دارد این است که دو خطبه را ایشان یکی در کوفه میخواند. یکی در شام، حضرت امام سجاد (ع) در مسجد شام میخواند. جریان مدیریت افکار عمومی و ادراک و تصویر، در کوفه کاملا متفاوت است با شام. در شام مقابل تحریف، بصیرت افزایی میکنند، اما در کوفه مقابل تهدید روحیه شجاعت را. این کاری که رهبر شهید با مردم مبعوث شده در طول رهبری حکیمانه شان انجام داد، جسارت اجتماعی، شجاعت ملی و روح اعتماد به نفس را تزریق کرد. پیامی که امروز مردم گرفتند از اربعین و مخابره کردند، اعتقادم این است مردم خوب ما هم پیام شجاعت را که حضرت زینب (س) در کوفه داد، با تهدید میدان را خالی نکرد.
ما در تاریخ خیلی جاها داریم، از شخصیتهای برجستهای که جزء خواص هستند با یک تهدید میدان را خالی و جریان حق را با شکست مواجه کردند. این که یکی از اوصاف مدیریت در تراز انقلاب و نظام، شجاعت در تصمیم و در اداره است. شجاعت را مردم به خوبی از خودشان نشان دادند. گاهی اوقات، فضای جنگی حاکم بود. پروازهای متخاصم دشمن روی تهران بود، اما مردم در عرصه حضور داشتند. این یعنی شجاعت ملی. این روح شجاعت را که رهبر شهید ما (ره) در کالبد ایران بزرگ اسلامی دمید این جا میبینید. اگر این شجاعت را در مردم کوفه میدیدیم آیا حادثه عاشورا خلق میشد؟ حضرت زینب (س) پساجنگ مواخذه میکند که چرا بخاطر ترس عرصه را خالی کردید؟ و حضرت زینب (س) و حضرت سیدالساجدین (س) میروند در شام. شام یک جریان تحریف است.
امروز بحث جنگ رسانهای و جنگ روایتها است. ادراکی که در فضای شام خلق و تصویری که در فضای عمومی شام ایجاد شده، تجاوز را دارند بعنوان دفاع مشروع جلوه میدهند. کاری که امروز ترامپ خبیث و نظام سلطه دارد انجام میدهد. حضرت سیدالشهدا (س) در کربلا در خیلی از خطبهها این مسئله را مطرح میکند که با کدام گناه و جرم مقابل من آمدید و میخواهید خون من را بریزید؟ گناه ما چیست؟ حضرت زینب (س) در کربلا چه در عاشورا، چه در اربعین این سوال را پرتکرار را مطرح میکند. یعنی یکی از حوزههایی که در پساجنگ باید از حضرت زینب (س) و اربعین بیاموزیم این است که باید این سوال را پرتکرار در دنیا مطرح کنیم: گناه این فرزندان معصوم در مدرسه میناب چه بود که به خاک و خون کشیده شدند؟ وقتی میگوییم ثارالله، حضرت زینب (س) این سوال را پرتکرار مطرح میکند. یعنی وجدان عمومی، مخاطب و مدیریت ادراک را از دست دشمن میگیرد. امروز رسانههای دنیا پاسخ دهند، ما در قضیه شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب و قبل از آن هم در جنگ ۱۲ روزه، نظام سلطه برای این که تجاوزش را مشروع جلوه دهد، ادبیاتی را با کمک رسانه تولید میکند. حضرت زینب (س) وحضرت سیدالساجدین (ع) در خطبه یک صفحهای تمام جریان تحریف را در شام کلا نقش بر آب میکنند.
سوال: میرسیم به این که حرکت تاریخی اربعین ظرفیتهای متعدد و عظیمی دارد که میشود از آن به درستی در این مقطع زمانی در مواجهه با استکبار و در مقابله با ظلم و ظالم استفاده کرد.
سعدی: اینهمه تاکید داریم بر زیارت اهل بیت (ع) مخصوصا زیارت اربعین که حضرت امام عسگری (ع) فرمودند که علامت مومن زیارت اربعین است. چرا اینقدر تاکید شده؟ زیارت را در لغت این طور معنا کردند علما، المیل و العدول. این مفهوم زیارت است. یعنی شما عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) دارید و عدول میکنید از اغیار، از ظالمین. این دو مولفه که تولی و تبری است در اربعین این ظرفیت را میبینیم که ائمه (ع) تاکید کردند بر زیارت حضرت سیدالشهدا (س) آن هم در اربعین. یعنی قرائت و خوانش پیام عاشورا و جنگ در دوره پساجنگ، هوشمندی رهبری این جریان تبلیغی یا دوره پساجنگی که بعد از عاشورا اتفاق افتاده، امروز واقعا نیاز داریم شرایط روز جامعه مان را بازخوانی کنیم این را. انصافا درسهای بسیار بسیار جدی را میتوانیم از همین حرکتی که حضرت زینب (س) و اسرای کربلا در ظاهر لباس اسارت بودند، اما چقدر هوشمندانه توانستند پیام حضرت سیدالشهدا (س) را اولا قرائت اول را بدست گیرند. «السلام علی الحسین المظلوم الشهید». ظلم شد به حضرت سیدالشهداء (ع). امروز ملت ما ملت مظلوم است. البته ملت رشید و شجاع است. این مظلومیت را باید بتوانیم به تصویر بکشیم. این جمعیتی که امروز آمد، جمعیت دهها میلیونی را در اربعین داریم، رسانههای امپراطوری سلطه هیچ اشارهای نمیکنند نه این که پوشش بدهند تحلیل بدهند این جمعیت عظیم میلیونی را.
سوال: نه تنها پوشش نمیدهند از پیشتر هم ترغیب میکنند که نروید دچار حادثه میشوید و با وجود این نکتهای که اشاره کردید جنگ، جنگ روایتها است و دشمن فضاسازیهای خاصی هم در این جنگ روایتها میکند، این جمعیت میلیونی را در این حرکت تاریخی میبینیم.
سعدی: الان با فضای رسانهای سلطه پیچیده که ایجاد روایت و تصویر سازی میکند روبهرو هستیم. این که عرض کردم حضرت زینب (س) پرتکرار دارد سوال میکند، که گناه حضرت امام حسین بن علی چه بود؟ حضرت سیدالشهدا (ع) در عاشورا مطرح میکند که گناه من چیست که خون من را بریزید؟ این سوال مقابل وجدان عمومی است و ما باید مطرح کنیم. یکی از نکات دیگر در ماندگاری اربعین، حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (س) نگذاشتند دشمن در پساجنگ جنایتش را کوچک کند، تطهیر و سفید شویی کند. این هوشمندی پساجنگ است. این درست مسئله امروز ما است. میبینید این بوقهای استعماری استیجاری چه میکنند؟ بزرگترین جنایت را مطرح کرده، بینندگان ما اهل زیارت و دعا هستند این کلمه در زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) تکرار زیاد شده که این مصیبتی است «ما اعظمها» خیلی بزرگ است. حضرت زینب (س) نگذاشت دشمن تحقیر و کوچک کند این فاجعه را. مسئولیت این فاجعه را تحمیل کرد به دشمن. خطبهای که در کوفه خواندند، مستقیم عبیدالله را مسئول این فاجعه و پاسخگو میکنند. هزینه این فاجعه را باید بدهی. یقه کسی که این فاجعه را گرفت باید بگیری. مصیبت کشته شدن حضرت سیدالشهدا (س) مصیب کمی نیست، بگویند اشتباهی بود. یزید این کار را کرد، اگر رحم و فامیلی را رعایت میکرد، اگر دست من بود، اگر اگر میکرد که شانه خالی کند.
یکی از مواردی که امروز باید متوجه آن باشیم این است که در شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طبیبه میناب، جنایت بسیار بزرگی خلق شده است. این جنایت نباید سفید شویی شود. نباید تقلیل پیدا کند، نه در حوزه داخلی، نه در حوزه بین المللی. یک تن بمب روی خانه مسکونی میاندازند، بعد میگویند خانه مسکونی بود، اصلا هیچ وضعیت نظامی اطرافش نبوده، اینها چیزهای کوچکی نیست. حضرت زینب (س) نگذاشتند بزرگی فاجعه را کوچک کند. در کوفه خطبهای میخوانند، ظاهرش یک صفحه است، فرمودند متوجهاید چه فاجعهای را خلق کردید شما؟ به خاطر این که شجاعت در تصمیم و در اجرا نداشتید، حالا گریه میکنید. کی حضرت امام حسین (ع) را کشت؟ کی فاجعه را خلق کرد؟، یعنی در پساجنگ، یقه فاجعه آفرینان آن جنگ را گرفت، در تاریخ هم گرفت و ماندگار کرد. حضرت زینب (س) این مطالبه گری عنوان «ثارالله» را بگوییم، انتقام خواهی این جریان خون مظلوم را در تاریخ ثبت کرد حضرت زینب (س).
سوال: نکته بسیار مهم الان در حرکت تاریخی پیاده روی اربعین است که پرچمهای قرمزی که در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی دیدیم، به کرات در مسیر پیاده روی دیدیم و دوباره فریاد انتقام خواهی و پرچمهای یاالثارات الحسین (ع)؟
سعدی: کاملا هوشمندانه است. مردم ما عنصر شجاعت و بصیرت را در حد اعلی دارند و این حرکت ملی و مردمی مطالبه مردم کاملا هوشمندانه و مبتنی بر مبانی دینی ماست. نمیشود فاجعه خلق کنند، در بالاترین سطح و بعد عدهای بگویند حالا منافع ملی چی میشود؟ حدیثی از حضرت امیرالمومنین (ع) بخوانم. کسی که از قصاص و یقه گیری بترسد، ظلمش را از مردم نگه میدارد. ظلم نمیکند. یعنی بازدارندگی. این بازدارندگی در افکار عمومی ایجاد شد. یعنی محاکمه کرد جنایتکار را نگذاشت راحت از کنار خون سفاکی که در کربلا نظام طاغوتی ایجاد کرده بود رد شوند. امروز نیاز داریم. وقتی میگوییم میدان و بقیه حوزهها این را میخواهد از پیروزی میدان صیانت کند و همتراز حرکت کند، منظورمان این است. شما اگر امنیت ملی را هم صیانت کنید، باید بازدارندگی ایجاد کنید. امروز در فلسفه حقوق یکی از مهمترین فلسفههای کیفر را میگویند بازدارندگی. در نظام حقوق کیفری بین المللی و کیفری داخلی مان، هزینه جرم و جنایت باید بالا برود، باید هزینه بدهند.
خدا رحمت کند امام راحل انقلاب را. وقتی سلمان رشدی لعین آن حرکت زشت را انجام داد، امام قاطعانه هزینه کار را برای او ایجاد کرد. بازدارندگی ایجاد کند. «ما اعظمها».
بزرگترین جنایت را انجام داد، شفاف میگوید براندازی نظام تو را میخواهم. یک ایران را میخواهم قطعه قطعه کنم دو، تصریح میکند. این اهداف یعنی در سطح بالا میخواهد تو را از بین ببرد. میخواهد ایران را پاره پاره کند. رضوان خدا بر رهبر شهید ما چقدر حکمیانه رهبری میکرد. شب عاشورای آخری که مردم توفیق داشتند خدمت شان عزاداری کردند، معمولا شب عاشورا در هیئات این شعر را میخوانند امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، شب عاشورا آن نوحههای مخصوص خودش را دارد، ایشان فرمود «ای ایران» بخوانید. یک مرجع تقلید، یک رهبر الهی وقتی در شب عاشورا این پیام را منتشر میکند، ما استحکام را بهتر استشمام میکنیم. تجلی و بروزش درست بوده. بصیرت هوشمندی عمومی که مردم ایران داشتند وقتی احساس کردند، وطن شان، هویت ملی شان، مکتب شان، دارد مورد تعرض قرار میگیرد، آمدند به میدان. با تهدید هم میدان را خالی نکردند. ببینندگان عزیز تصدیق میکنند که تهدیدی که ترامپ خبیث و این رژیم و باند جعلی سفاک برای مردم ما ایجاد کرد، اصلا قابل قیاس با تهدیدی که عبیدالله در کوفه انجام داد، نیست. با این سطح تهدید، عنصر شجاعت و عیار شجاعت را در مردم ببینید، آمدند در میدان. یعنی خون رهبر شهید ما، روح شجاعت ملی را متبلور کرد. آن که حضرت زینب (س) در خطبهها میخواست تصریح کند در مردم کوفه، مردم شجاع ایران با بصیرت آمدند بیرون.
سوال: در تاریخ خواهند نوشت در زمانی که دشمن تهدید کرد که زیرساختها را میزند، مردم در کنار زیرساختهای کشورمان زنجیره انسانی تشکیل دادند، همراه با فرزندان شان و همراه با تمام عزیزان شان. این برگرفته از آن عشق و اشتیاق و ایمانی بود که سالهای سال همه ما در مکتب حضرت امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) آموختند؟
سعدی: یک وقت عرض کردم ما فردوسیها میخواهیم که حماسه سرایی کنند، هزاران رستم در این دوره دیدیم. اما فردوسیها میخواهد، فردوسی یعنی قلم، یعنی بیان، یعنی رسانه، یعنی ادراک، یعنی تصویر که این شجاعت و این بصیرت ملی را میتواند به تصویر بکشد. شاهد خلق این حماسه هستیم و همین طور که شما اشاره کردید در تاریخ ایران کهن ثبت خواهد شد که این مردم شجاع و با بصیرت، ده روز، رهبرشان شهید شده، به لحاظ قانونی هنوز مجلس خبرگان، معرفی رهبر جدید معرفی نکرده، چه عاملی توانست صیانت کند از هویت ایرانی، از منافع ملی، از امنیت ملی، از ایران قوی، از ایران عزیز؟ این عنصر شجاعت و بصیرت مردم است.
سوال: رسیدیم به جمع بندی موضوع پرچمهای «یا لثارات الحسین (ع)» در مسیر پیاده روی و موضوع انتقام و بحث آن هم در ماجرای کربلا و عاشورا و اربعین و هم در عصر حاضر.
سعدی: جملهای را از حضرت امیرالمومنین (ع) خواندم تکرار کنم. حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند «من خاف القصاص ...» جنایت باید هزینه اش بالا برود که بازدارندگی داشته باشد. اگر دنبال منافع ملی مان هستیم که هستیم، قلب منافع ملی امنیت ملی است. باید کاری کنید که امنیت ملی تان به مخاطره نیفتد. این درس را من از حضرت زینب (س) میگیرم. در پساجنگ هزینه جنایت را و جرم باید بالا برود. مصیبتی که «ما اعظمها» بود، نگذاشتند این مصیبت بزرگ را دشمن تقلیل دهد، تحقیر کند، سفیدشویی کند، شانه اش را از زیر بار مسئولیت خارج کند. رهبر عزیز انقلاب فرمودند که آفرینندگان این فجایع، آرزوی مرگ عادی را به گور خواهند برد. مسئله، مسئله شخصی نیست. هزینه باید آنقدر بالا برود که اینها جرأت جسارت دوم را نکنند. اینها به کدام میثاق بین المللی متعهد هستند؟ در کربلا جرمهایی را که مرتکب شدند فجایعی را که آفریدند با کدام منطق سازگاری داشت؟ از کشتن بچه شش ماهه تا پیرمرد. از ربودن خلخال دختر این جسارتها و جنایتهایی که خلق کردند. چه کسی میتواند تکرار فجایع را بگیرد و چگونه باید گرفته شود؟
به نظرم این صدای ملی و این صدای میدان را باید امتداد دهیم. امتداد دادن هم مهم است. رهبر شهید ما (ره) در جنگ ۱۲ روزه فرمود در همین ساز و کارهای موجود نظام بین المللی هم میشود یقه این جنایتکاران را گرفت. یعنی بازخواست تصویری، رسانهای، حقوقی. امروز اندیشمندان حقوقدان در دانشگاههای مستقل کم نداریم. پرچم انتقام به این معناست که اگر میخواهیم از امنیت ملی مان صیانت کنیم، باید مسئله خونخواهی به معنای دقیقی که در روایات ما آمده، در اربعین آمده، در کربلا آمده، اصلا شعاری که بعد از عاشورا خلق شد شعار خونخواهی حضرت سیدالشهدا (س) ثارالله شد. حضرت امیرالمومنین (ع) ثارالله هستند، ثارالله مفهوم غنی دینی، فکری، فلسفی و حقوقی دارد. به نظرم در همین میزان اکتفا کنیم. این شعاری که از میدان برخواسته و رهبر عزیز انقلاب هم مطرح کرد به نظرم عرصههای دیگر باید پیگیری کنند در همین سطح و اندازه که انشاالله بتوانیم آن پیروزی را که در میدان مردم آفریدند، فرزندان غیور مسلح، نیروهای مسلح آفریدند انشاالله بتوانیم صیانت کنیم.
سوال: وقتی داشتم تصاویر حضور مردم را میدیدم، ارتباط دادم به نقش آفرینی مردم در ایام جنگ، ارتباط دادم به تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد، قم، تهران و نجف و ارتباط دادم به پیاده روی که الان ما بخشهای مختلف خبری مان داریم گزارشهای متعددی از این اتحاد از این انسجام از این قوی بودن میبینیم. این در پیشبرد اهداف جهان اسلام در سطح کلان، در سطح منطقه و در حتی کشور ما تصمیم گیری ها، تصمیم سازیها در دفاع مان، در ابعاد مختلف مان چقدر تاثیرگذار است؟
سعدی: یک مسئلهای را که نباید نادیده بگیریم، وحدت و انسجامی است که بین مردم ما ایجاد شد. این وحدت بود، موانع بروز و ظهور آن برطرف شد. تجلی پیدا کرد و رهبر شهید ما بدون مبالغه که همه جریانها هم قبول دارند معمار ایران قوی مدرن است. یکی از حوزههایی که زیرساخت و بستر ایران قوی است، انسجام اجتماعی است. خیلی رهبری شهید برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی کارهای سنگین و زیربنایی و اساسی انجام داد که نمود آن انسجام را در تشییع جنازه رهبر شهید دیدیم. ما هستیم و الان این نعمتی که مردم از خودشان نشان دادند. ما این وحدت و انسجام را در جریان حق در اربعین و در عاشورا نداشتیم. یک عده را با تخویف گوشه نشین کردند. یک عده را با تهدید و تحریف از میدان خارج کردند. یک عده را با شبهه، یک عدهای حضرت سیدالشهدا (ع) را میشناختند با یکسری شبهات که امروز هم میبینیم با برخی شبهات میخواهند به انسجام ملی و وحدت ملی آسیب بزنند. چه باید بکنیم؟ من عرض مخلصانه به افکار عمومی، به مردم عزیزمان، به مدیران مان و به کسانی که بر کرسی مدیریت نشستند و کسانی که تصویرساز هستند دارم و آن این است. همه ما میگوییم این انسجام اجتماعی باید حفظ شود، این وحدت ملی باید حفظ شود، یکی از دستاوردهای تشییع جنازه رهبر عزیز و حضور میلیونی اربعین همین انسجام اجتماعی است. این را بعنوان دستاورد میدان باید حفظ کنیم. راهکار حفظ این وحدت ملی چیست؟ چطور میتوانیم این وحدت و انسجام ملی را حفظ کنیم که آسیب نبیند؟
رهبر عزیز انقلاب فرمود که این وحدت مقدس را حفظ کنید و الان اندیشکدههای متعدد، راهبردی دارند برای این که خلل ایجاد کنند در این انسجام اجتماعی و وحدت دارند کار میکنند. راهکار حفظ وحدت چیست؟ از قرآن کریم پاسخ آن را میگویم. چطور میتوانیم انسجام اجتماعی را یعنی وحدت ملی را حفظ کنیم که اساس قدرت ملی ما این وحدت ملی و انسجام است. حضور مردم است، اساس قدرت ملی ما همین است. قرآن مجید میفرمایند: وقتی رویارویی با جریان باطلی پیدا کردید ثبات قدم داشته باشید. چند تا راهبرد اساسی را قرآن کریم در سوره مبارکه «انفال» مطرح میکند، آن که محل بحث ما است این بخش آیه است: «اطیعواالله و رسوله و لا تنازعوا و ...» راهکار قرآن مبین برای حفظ وحدت این است.
مردم عزیز ما، حسینی ها، امت مبعوث، مدیران جامعه، صاحبان تریبون، ما زیرساختی میخواهیم برای این وحدت و البته پیامدها و دستاوردهایی هم دارد، وحدت اجتماعی حفظ نمیشود، مگر فقط و فقط در همین بستر و آن این است: «اطیعوا الله و رسوله و ...» اگر میخواهید تنازع نشود سطح کلان راهبری جامعه بر عهده رهبر جامعه است. به سه علت. یک: قانون اساسی. بر اساس قانون اساسی صلح و جنگ مسائل راهبردی نظام، بر عهده رهبری است. اصل ۵۱ قانون مشروطه هم همین بود. علت دوم شرع است. اعتقادمان این است: ولی فقیه مبنای مشروعیت حکمرانی در جامعه استف سیاستهای راهبردی بر عهده مقام معظم رهبری است. علت سوم تجربه است. از اهل تحلیل میپرسم راهبردهایی را که رهبر شهید برای خلق ایران قوی، سیاستهای کلی را که برای ایجاد ایران مدرن قوی و مقتدر ارائه کردند باید تحلیل شود در نظام واره گفتمانهایی را که ایشان مطرح کردند و همین طور الحق و الانصاف در این چند پیام حکیمانهای که رهبر عزیز انقلاب صادر فرمودند.
اگر میخواهیم انسجام و وحدت ملی حفظ شود، سیاستهای کلی بر عهده رهبری است. بنده بعنوان یک مدیر موظف هستم اجرا کنم. در حوزه کارشناسی میتوانید بحث کنید قبل از تصمیم گیری، منتها سیاست که ابلاغ شد، اگر میخواهیم وحدت و انسجام حفظ شود قرآن مجید میفرمایند در تبعیت از رهبری انسجام حفظ میشود، اگر حفظ نشود دامن زده میشود به این که تنازع را ما در میان جامعه ایجاد کنیم. مطالبات میدان، مسئله بسیار مهمی است. رزمندگانی که این پیروزی را خلق کردند مسئله بسیار مهمی است. پساجنگ را حضرت سیدالساجدین (ع) و حضرت زینب (س) مدیریت آن را برعهده گرفتند در تراز حضرت سیدالشهدا (ع) رهبری را اداره کردند ما اگر میخواهیم از ایران مقتدر صیانت کنیم، این سیاستهای راهبردی با تبعیت از رهبری کنیم که در تراز رهبری شهید ما این مجموعه گران مقتدر را جلو ببرد. شرط لازم برای حفظ وحدت و انسجام ملی این است که همه براساس قانون اساسی، شرع و براساس تجربه. هر جا سیاست و دکترین و گفتمانی را اغیار مطرح کردند، زاویه و حاشیه درست کردند، همان جا منافع ملی ما آسیب دید.
بعد از عاشورا رهبری بر عهده حضرت سید الساجدین (س) و حضرت زینب کبری (س) بود که صیانت شد. تنها راه این است که حول سیاستهای راهبردی رهبر عزیز انقلاب، مردم مطالبات شان را مطرح کنند، چقدر عالمانه و هوشمندانه فرمودند شما مطالبات تان مطرح میکنید به کسی ظلم نشود. یک مجموعهای را تضعیف نکنید. در جریان مطالبات و پیام، آن پیروزی که میخواهند فریاد بزنند، امتداد بدهند. این وحدت یک محوری میخواهد البته مدیران ما، در همه بخشهای نظام باید بدانند چراغ راه، هدایتهایی است که رهبری عزیز میکنند و تاکید کنم، بعضیها نفرمایند همسو داریم پیگیری میکنیم، همسویی کافی نیست، همتراز لازمست. در ترازی که رهبر عزیز انقلاب مطرح میکند، باید مطالبات میدان و مردم پیگیری شود. این انسجام را که مردم منسجم هستند، باید کاری نکنیم که در آن خللی ایجاد شود. گاهی اوقات انسان غصه میخورد، شاید از سر غفلت باشد، بعضی حرفها گفته میشود، یک دفعه آن امیدواری که به پیروزی در میدان پیدا کردند، آسیب نبیند، یا خدشهای به آن وارد شود. امروز رسالت و شرایط مان بسیار سنگین است. صدا و سیما خوب در این دوره ورود میکند. آسیبها و چالش ها، طراحیهایی که انجام میشود، برای این که آن انسجام را امروز کاملا همه پذیرفتند که در میدان دشمن زمینگیر شده است، حضرت آقا فرمودند که مستاصل شده است. مستاصل به لحاظ لغوی یعنی قرار و استقراری ندارد. کارهایی که اخیرا انجام میدهند، حرفهایی میزنند. گاهی اوقات در برخی فضاهای مجازی دیدگاههای مردم عزیز و خوب مان را میبینم چقدر هوشمندانه تحلیل میکنند که عقب نشینیهای تهدیدهای این قداره بند را.
یک صحنه از کوفه گفتم که عبیدالله قداره بند، چطوری حضرت زینب (س) و حضرت سید الساجدین (ع) در سینه شان زدند. مردم ما این شجاعت و اقتدار را چقدر خوب ترجمه میکنند، تهدید اخیری که کرده بود و عقب نشینی کرد، بخش جدی از نظرات مردم بود که وقتی دید این تهدید پرهزینه است، یعنی یا امنیت برای همه، یا امنیت برای هیچ کس، بنا نیست ما این جا ناامن باشیم و آقایان در امنیت باشند. وقتی این جدیت هزینه بالای جنایت و تعرض را دید عقب نشینی کرد. پشتوانه این قدرت، حضور ملی و انسجام و وحدت ملی است. واجبات اول ما امروز این است که این انسجام و وحدت حفظ شود البته این در بحث گفتمانی. در بحث دوم مردم را ببینید. دولتمردان رهبر شهید ما رضوان الله علیه بعد از جنگ ۱۲ روزه خاطرم است در چهلم شهدای جنگ ۱۲ روزه، یک پیام راهبردی و هفت تکلیف راهبردی را اعلام و بیان کردند. به دولت گفت: برود به وظیفه خدمت رسانی خودش. خدمت رسانی به مردم. این انسجام و وحدت را حفظ میکند. یعنی در اوج خدمت رسانی مردم کارشان را تمام کردند. صحنههای تاریخی امت و مردم، استثنائی و بی نظیرست. نقش آفرینی اجتماعی و ملی که مردم انجام دادند، امروز وظیفه مدیران و مسئولان است، پیام مردم را پیگیری کنند، پیگیریهای حقوقی. بالا بردن هزینههای این جنایت در مجامع موجود، از این طرف نهضت خدمت رسانی، آقای شهید فرمودند به مردم باید خدمت شود، باید خدمت کرد به مردم و البته دست خادمین مردم را هم فشرد. در همه عرصههای خدمت، باید عرصه خدمت تقویت شود. اگر یک ذره کاستی در یک عرصه خدمت رسانی به وجود بیاید، دشمن میتواند این جا را به عنوان یک منفذ ورود نگاه کند، انسجام اجتماعی را خدشه دار کند. یعنی آن وحدتی که خلق شده، آن انسجامی که خلق شده آسیب ببیند.
سوال: همزمان به جز عراق کشورهای دیگر مثل پاکستان؟
سعدی: چیز عجیبی بود. جمعیتی که در عراق برای نشییع آمد تحلیلها این بود استثنائیترین جمعیتی بود که در تشییع جنازه آمده بود، این را چطور تحلیل میکنید؟ آن جا محدودیت حضور برای خانمها بوده، ده میلیون نفر در عراق، اربعین امسال با تشییع پیکر رهبر شهیدمان برگزار شد. به عنوان معلم دانشگاه خواهش میکنم این فضا را از ابعاد مختلف تحلیل کنند. شما چه تحلیلی دارید از این حضور واقعا اعجاب برانگیز ملت فهیم و بصیر عراق؟ واقعا حماسه عجیبی خلق کردند که برای خلق حماسه باید تشکر کنیم و این میزبانی که در این ایام اربعین انجام دادند. امروز یکی ازبخشهای انعکاس حضور مردم را در کربلا دیدم، ۴۹ درجه، ۵۰ درجه، این مردم در این موکبها خدمت ارائه دادند. اینها باید تحلیل شود.
سوال: همراهی شان با همراهی مقاومت اسلامی عراق در ایام جنگ تحمیلی سوم بسیار قابل واکاوی است. در دو جنگی که پشت سر گذاشتیم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، جایی اشاره کردید که اتحاد و انسجامی که امروز بین مردم ایران است، حاصل دغدغه مندیهای رهبر شهید انقلاب در مورد مردم است که به واسطه خون گرانبهای ایشان از شهادت این چنین جوشش و خروشی در بین مردم ایران ایجاد شده و هم رهنمودهای رهبر سوم انقلاب اسلامی که در ایام جنگ تحمیلی سوم دولت خدمتگذار کارهای خدمتی خودش را انجام میدهد، مجلس شورای اسلامی کمیسیونها جلسات شان را برگزار میکند، رسانه ملی در اوج بمباران اطلاع رسانی میکند و زنان در عرصههای مختلف مثل سالهای دفاع مقدس پیشتازی میکنند، جدا از وظیفه مادری و همسری در میدان و در خیابانها پیشتازی میکنند برای این که این پرچم بر زمین نیافتد.
سعدی: در بحث زنان از حضرت زینب (س) و نقش آفرینی یک زن تراز تمدن الهی سخن گفتیم. رهبر شهید ما فرمود الگوی زن سوم، یعنی نه زن شرقی، نه زن غربی، زنی که خانه و جامعه و دانشگاه را مدیریت میکند. هوشمندانه دستاوردها را صیانت میکند. بدون مبالغه میگویم رهبر شهید ما در خلق الگوی زن سوم، انصافا نقش آفرینی جدی داشت. یکی از حوزههایی که در پساجنگ باید حواسمان به آن باشد، ظرفیت عظیمی است که این نسل فرهیخته، خانمها میتوانند در خلق تمدن نوین، پیروزی میدان و صیانت از پیروزی میدان، جنگ روایتها و خلق تصویر داشته باشند که انشاءالله در فرصتهای مفصلتر باید به آن پرداخت شود.