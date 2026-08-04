رزمایش عظیم اربعین و راهپیمایی جاماندگان، حماسه بی نظیر وحدت جبهه مقاومت و زمینه ساز ظهور

اربعین حسینی، بار دیگر در پهنه ایران اسلامی و همزمان با حضور بی‌بدیل میلیون‌ها عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در کربلای معلی، به مثابه رخداد بزرگ تاریخی ـ تمدنی، ظرفیت بی‌نظیر فرهنگ عاشورا را در تولید معنا، بازسازی هویت جمعی و استمرار حقیقت زنده در حافظه تاریخی امت اسلامی آشکار ساخت.

این رزمایش عظیم، ظهور «جهان معنایی» است که در آن، انسان از افسون‌زدگی ناشی از عقلانیت محاسبه‌گر و منطق تقلیل‌گرای حاکم بر مناسبات مادی رها و امکان مواجهه‌ای متفاوت با هستی، انسان و تاریخ را تجربه می‌کند. اربعین، لحظه‌ای است که در آن امر قدسی از ساحت انتزاعی خارج و در متن حیات اجتماعی، در حرکت میلیون‌ها انسان دلداده، در ایثار خادمان، در همدلی زائران و در مناسبات انسانی شکل‌گرفته در مسیر عشق حسینی، تجسد عینی می‌یابد.

راهپیمایی اربعین و آیین عظیم جاماندگان، نمونه‌ای کم‌نظیر از پدیدار «اجتماع معنا» است که بنیان آن بر پیوند‌های عمیق ارزشی، عاطفی و ایمانی استوار است و در این میدان بزرگ، انسان از موقعیت فردی و منفصل خویش فراتر رفته و به «سوژه جمعی تاریخی» تبدیل می‌شوند که خود را ادامه روایت بزرگ از حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، آزادگی و مقاومت می‌داند. از همین منظر، حضور انبوه زائران ایرانی در پیاده‌روی عظیم اربعین، به نیابت از قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی، واجد دلالتی ژرف در تداوم عهد تاریخی ملت با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بود و نشان داد که پیوند میان رهبری، امت و مکتب عاشورا، پیوندی هویتی و تمدنی است.

اربعین، فرآیند زنده بازتولید حقیقت تاریخی است که از مرز زمان عبور کرده و به افق تفسیری برای فهم وضعیت انسان معاصر تبدیل می‌شود که در آن، رنج، سرمایه‌ای معناآفرین برای تعالی انسان، مقاومت در برابر ظلم و بازسازی اراده جمعی برای تحقق عدالت است.

حضور گسترده و میلیونی مردم ایران و شیعیان و مسلمین جهان در این حماسه معنوی، نشان‌دهنده عمق نفوذ فرهنگ عاشورا در لایه‌های بنیادین جامعه ایرانی و بیانگر آن است که این فرهنگ، نظام معنایی فراگیر و بخشی از سبک زیست اجتماعی ملت ایران است که در بزنگاه‌های تاریخی، توانایی تولید همبستگی، انسجام و کنش جمعی را داراست.

این اجتماع عظیم، تجلی عینی سرمایه اجتماعی برآمده از اعتماد، همدلی و تعلق مشترک است که از بطن باور‌های عمیق و تجربه مشترک معنوی مردم شکل می‌گیرد. اربعین نشان می‌دهد که در عصر غلبه فردگرایی، مصرف‌گرایی و گسست‌های اجتماعی، همچنان امکان شکل‌گیری اجتماعاتی وجود دارد که محور آن، معنا، فضیلت و پیوند‌های فرامادی میان انسان‌هاست.

در این منظومه معنایی، اربعین کنشی رو به آینده است که پیام عاشورا را از عرصه خاطره به میدان مسئولیت تاریخی منتقل می‌کند. از همین رو، این حرکت عظیم مردمی، با آرمان دفاع از مظلومان، مقابله با ظلم و حمایت از جبهه حق و مقاومت پیوندی ناگسستنی یافته و به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت امت اسلامی در دوران معاصر تبدیل شده است.

برگزاری این حماسه عظیم در امنیت و آرامش، جلوه‌ای از حقیقت مهم اجتماعی و تمدنی است و نیازمند زیرساخت‌های پایدار امنیتی و حضور مجاهدانه کسانی است که آرامش جامعه را پاسداری می‌کنند. تلاش‌های نیرو‌های مسلح سرافراز، حافظان امنیت و همه خدمتگزاران این عرصه، امکان ظهور این تجربه عظیم معنوی و اجتماعی را فراهم ساخته و پیوند میان امنیت، مردم و ارزش‌های متعالی را به نمایش گذاشته است.

حضور میلیون‌ها نفر از مردم در اربعین حسینی و همزمان در راهپیمایی جا ماندگان اربعین در تمامی شهر‌ها و بسیاری از روستا‌های کشور، نمادی از تجدید عهد با آرمان‌های بلند اسلام ناب، شهدای والامقام، مسیر مقاومت و رهبری معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) است که وحدت مقدس امت اسلامی و ظرفیت عظیم اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نگاه جهانیان آشکار ساخت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و تجلیل از حضور پرشور، آگاهانه و مؤمنانه ملت شریف ایران در این حماسه عظیم و معنوی، از همه خادمان، موکب‌داران، نیرو‌های مسلح، حافظان امنیت، مجموعه‌های اجرایی و تمامی کسانی که در برپایی شکوهمند این آیین الهی نقش‌آفرین بودند، صمیمانه قدردانی نموده و توفیق استمرار حرکت در مسیر نورانی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.