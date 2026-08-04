ادامه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی اعلام کرد: این مذاکرات به عنوان گفت‌و‌گو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیر‌های رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.