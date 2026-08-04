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ادامه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز

ادامه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز
کد خبر : 1822417
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​سخنگوی وزارت امور خارجه از ادامه مذاکرات ایران و عمان با هدف سامان‌دهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی اعلام کرد: این مذاکرات به عنوان گفت‌و‌گو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیر‌های رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

 

وی با اشاره به روند مذاکرات افزود: گفت‌و‌گو‌ها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود و ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکار‌های لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند.

بقائی تأکید کرد: نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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