خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت اسماعیل بقایی به مناسبت اربعین سالار کربلا

پیام تسلیت اسماعیل بقایی به مناسبت اربعین سالار کربلا
کد خبر : 1822416
لینک کوتاه کپی شد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس ایام اربعین حسینی سالار کربلا را به همه شیعیان جهان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، بخشی از خطبه حضرت زینب (سلام‌الله علیها) در مجلس یزید بن معاویه در شام در ماه صفر سال ۶۱ هجری را به شرح زیر منتشر کرد:

فَکِد کَیدَکَ وَاسعَ سَعیَکَ وناصِب جَهدَکَ، فَوَاللَّهِ لا تَمحُوَنَّ ذِکرَنا، ولا تُمیتُ وَحیَنا، ولا تُدرِکَ أمَدَنا، ولا تَرحَضُ‌ عَنکَ عارَها، وهَل رَأیُکَ إلّا فَنَدٌ، وأیّامُکَ إلّا عَدَدٌ ، وجَمعُکَ إلّا بَدَدٌ، یَومَ یُنادِی المُنادِ: ألا لَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّالِمینَ.

فَالحَمدُ للَّهِ‌ الَّذی خَتَمَ لِأَوَّلِنا بِالسَّعادَةِ وَالمَغفِرَةِ، ولِآخِرِنا بِالشَّهادَةِ وَالرَّحمَةِ، ونَسأَلُ اللَّهَ أن یُکمِلَ لَهُمُ الثَّوابَ ویوجِبَ لَهُمُ المَزیدَ، ویُحسِنَ عَلَینَا الخِلافَةَ إنَّهُ رَحیمٌ وَدودٌ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ.

ای یزید! هر کید و مکری که داری بکن، هر کوششی که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر؛ به خدا سوگند هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی، وحی ما را نتوانی خاموش کنی، به نهایت ما نتوانی رسید، و هرگز ننگ این ستم را از خود نتوانی زدود. اندیشه‌ تو سست، و روزگار قدرت تو اندک، و جمعیت تو رو به پراکندگی است؛ و روزی منادی حق ندا دردهد که: لعنت خدا بر ستمکاران باد.

سپاس خدای را که اول ما را به سعادت و مغفرت رقم‌ زد و سرانجام ما را به شهادت و رحمت فائز گرداند. از خدا می‌خواهیم که ثواب آنها را کامل کند و بر ثوابشان بیفزاید، و برای ما نیکو جانشین باشد، که اوست خداوند رحیم و پروردگار ودود، و خداوند ما را بس است و او چه نیکو وکیل و تکیه‌گاهی است.

(بخشی از خطبه حضرت زینب -سلام‌الله علیها- در روز اول صفر سال ۶۱ هجری در دربار یزد بن معاویه در شام)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل