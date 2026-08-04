به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که با توجه به برنامه‌های متنوع صدا و سیما در اربعین سالار و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام و حضور گسترده مردم، برنامه گفتگوی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم فردا پنجشنبه از صدا وسیما پخش خواهد شد.