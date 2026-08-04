دیدار استانداران کربلا و بصره با وزیر امور خارجه کشورمان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، نصیف الخطابی، استاندار کربلا، و اسعد العیدانی، استاندار بصره، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.