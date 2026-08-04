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دیدار استانداران کربلا و بصره با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدار استانداران کربلا و بصره با وزیر امور خارجه کشورمان
کد خبر : 1822386
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استانداران کربلا و بصره با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر نقش کلیدی همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی تأکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، نصیف الخطابی، استاندار کربلا، و اسعد العیدانی، استاندار بصره، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، بر نقش کلیدی همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی تأکید شد.

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