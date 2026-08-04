صدور بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه ملی برای مواکب حسینی (ع)

به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس این سازمان، با اشاره به آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ هیئت وزیران اعلام کرد که این الزام قانونی، دامنه‌ای گسترده داشته و تمامی اشخاص حقوقی اعم از عمومی، غیردولتی، خصوصی و صنفی را در بر می‌گیرد.

مواکب اربعین؛ هویتی تازه در نظام حقوقی کشور

یکی از جلوه‌های مهم این طرح، ساماندهی هویتی مواکب حسینی است. بر اساس تصمیمات هیئت ماده ۹ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در اسفندماه ۱۴۰۲، مقرر شد برای کلیه مواکب حسینی معرفی‌شده، شناسه ملی اختصاص یابد. این اقدام که با همکاری وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات انجام شده به مواکب این امکان را می‌دهد تا با هویتی مستقل و قانونی فعالیت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: صدور شناسه ملی یکی از مطالبات موکبداران بود تا بتوانند با هویت موکب اقدامات مالی خود را مدیریت کنند.

آمار و ارقام؛ از ثبت نام تا صدور شناسه

آمار‌های منتشرشده نشان از استقبال گسترده موکبداران از این طرح دارد:

• غیرفعال‌سازی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت با استناد به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم.

• ساماندهی اطلاعات حدود ۸۰۰ پایگاه نماز جمعه و بیش از ۳۴۰۰ موکب.

• برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه کارگروه هیئت ماده ۹.

• ارائه خدمات و سرویس‌های اطلاعاتی به ۱۳۵ دستگاه اجرایی.

آمار شناسه‌های ملی اختصاص‌یافته:

• وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی: ۷،۱۱۴

• مناطق آزاد: ۵۵،۲۶۹

• مساجد: ۵۹،۶۱۳

• موقوفات: ۱۱۴،۸۷۹

• سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری: ۵۰۸

• واحد‌های آموزش‌وپرورش: ۱۸۵،۳۱۱

• اشخاص حقوقی بخش خصوصی: ۲،۳۰۰،۰۰۰

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در راستای استقرار نظام یکپارچه هویت اشخاص حقوقی و توسعه خدمات دولت الکترونیک، اقدامات گسترده‌ای در حوزه ساماندهی و مدیریت اطلاعات اشخاص حقوقی به اجرا درآمد. از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به الکترونیکی‌سازی کامل فرآیند تخصیص شناسه ملی و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی و حذف مکاتبات فیزیکی با دستگاه‌ها و نهاد‌هایی نظیر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات اشاره کرد که ضمن افزایش سرعت و دقت ارائه خدمات، موجب تسهیل تعاملات بین‌دستگاهی شد.

این گزارش می‌افزاید اطلاعات اشخاص حقوقی نهاد‌های حرفه‌ای از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری و سایر نهاد‌های تخصصی ساماندهی و در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت و به‌روزرسانی شد.

در ادامه، شناسه ملی برای نهاد‌هایی از جمله کانون سردفتران و دفتریاران و کانون ازدواج و طلاق اختصاص یافت. افزون بر این، با تصویب هیئت ماده ۹ و در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، ارائه هرگونه خدمت به اشخاص حقوقی در تمامی دستگاه‌های اجرایی منوط به احراز هویت از طریق شناسه ملی شد؛ اقدامی که نقش مهمی در یکپارچه‌سازی داده‌ها، افزایش شفافیت، ارتقای حکمرانی داده و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی ایفا کرده است.

مزایای کلیدی دریافت شناسه ملی برای مواکب

اهمیت این طرح فراتر از یک اقدام اداری است و مزایای متعددی برای مواکب و زائران به همراه دارد:

۱. شفافیت مالی و نظارتپذیری: پیش از این، موکبداران وجوه دریافتی از مردم را در حساب‌های شخصی خود واریز میکردند که این امر برای صاحبان حساب‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی مشکلساز میشد. با دریافت شناسه ملی، ستاد عتبات موظف شده نظارت کافی بر هزینهکرد حساب‌های افتتاحشده داشته باشد.

۲. تسهیل امور بانکی و ارزی: مواکب اکنون میتوانند با هویت حقوقی خود، حساب ریالی و ارزی باز کنند و کمک‌ها و نذورات مردمی را به صورت شفاف دریافت نمایند.

۳. معافیت‌های مالیاتی: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در حال پیگیری معافیت مالیاتی مواکب است و با گزارش‌هایی که از روند کاری آنها تهیه می‌کند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

۴. شخصیت حقوقی پایدار: اعتبار شناسه ملی تا زمانی که موکب فعال است و منحل نشده، برقرار خواهد بود.

حذف کامل فرآیند‌های فیزیکی؛ عصر خدمات برخط و هوشمند

یکی از مهم‌ترین وجوه این طرح، الکترونیکی‌سازی کامل فرآیند‌های مربوط به شناسه ملی اشخاص حقوقی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه «فرآیند‌های فیزیکی به طور کامل حذف شده است»، افزود: هم‌اکنون تمامی خدمات پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به صورت برخط و از طریق سامانه بازطراحی‌شده ارائه میشود.

این سامانه که به ۱۳۵ دستگاه اجرایی کشور متصل است، بستری یکپارچه برای استعلام، ثبت و به‌روز‌رسانی اطلاعات اشخاص حقوقی فراهم آورده است.

بابایی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان این اداره کل در بازه زمانی بسیار محدود و با وجود کمبود شدید نیروی انسانی، از تخصیص بیش از دو هزار شناسه ملی برای مواکب حسینی خبر داد.

نقش محوری در شفافیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی

رئیس سازمان ثبت، یکی از اهداف راهبردی این طرح را ارتقای شفافیت اقتصادی و پیشگیری از سوءاستفاده از شخصیت‌های حقوقی عنوان کرد. وی با اشاره به ارزیابی‌های صورت‌گرفته اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی برنامه‌های مبارزه با پولشویی، در زمره سه دستگاه برتر کشور قرار گرفته است.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بهره‌گیری از داده‌های این پایگاه، موفق به شناسایی و غیرفعال‌سازی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال شده است؛ اقدامی که نقشی مؤثر در سالم‌سازی فضای کسب‌وکار کشور و ممانعت از سوءاستفاده از شخصیت‌های حقوقی راکد ایفا کرده است.

چشم‌انداز؛ زیرساخت هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی نظام اداری

رئیس سازمان ثبت در پایان، شناسه ملی را شناسه یکتای هویتی اشخاص حقوقی درکشور توصیف کرد و توسعه خدمات مبتنی بر آن را زمینه‌ساز تحولات بنیادین در نظام اداری کشور دانست. وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این پایگاه در تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی، بر نقش آن در ارائه خدمات هوشمند، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های اداری و ارتقای سلامت نظام اداری تأکید کرد.

با اجرای کامل این طرح، کشور گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد شفاف، مقابله با فساد اداری و اقتصادی، و ایجاد بستری یکپارچه برای شناسایی و رهگیری فعالیت‌های اشخاص حقوقی برداشته است.

آنچه امروز در قالب ۲.۹ میلیون شناسه ملی به ثمر نشسته که سهم مواکب حسینی در آن نقشی درخشان و ماندگار دارد نه صرفاً یک پروژه آماری، بلکه زیرساختی راهبردی برای آینده‌ای است که در آن، هویت حقوقی هر نهاد، از یک موکب کوچک تا یک شرکت بزرگ، پنجره‌ای به سوی شفافیت و پاسخگویی خواهد بود.