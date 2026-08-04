مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش راهبردی بررسی کرد؛
ضرورت طراحی شعارهای جهادی متناسب با نوع تهدید و میدان نبرد
شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی راهبردی با عنوان «ضرورت انتخاب شعار مناسب در جنگ با دشمن از منظر فقهی» به بررسی جایگاه، کارکرد و الزامات انتخاب شعار در مواجهه با دشمن پرداخته و بر ضرورت بهرهگیری از ملاحظات فقهی، فرهنگی و ارتباطی در تولید و بهکارگیری شعارهای جهادی تأکید کرده است.
به گزارش ایلنا، گزارش «ضرورت انتخاب شعار مناسب در جنگ با دشمن از منظر فقهی» با اشاره به نقش شعارها در ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت روحیه مقاومت، انتقال پیام و اثرگذاری بر افکار عمومی در شرایط جنگی، بر این نکته تأکید دارد که شعارهای مورد استفاده در میدانهای تقابل، صرفاً ابزارهای تبلیغاتی نیستند، بلکه باید با توجه به مبانی دینی، شرایط زمانی، نوع تهدید و ویژگیهای مخاطبان طراحی و انتخاب شوند.
در این گزارش سه راهکار اصلی برای ساماندهی و ارتقای فرآیند تولید شعارهای جهادی پیشنهاد شده است. نخست، تأسیس «شورای راهبردی شعارهای جهادی» با حضور متخصصانی از حوزههای فقه، روانشناسی نظامی، زبانشناسی و رسانه که بتواند ضمن بررسی ابعاد مختلف، چارچوبی علمی و منسجم برای تولید و ارزیابی شعارها ارائه دهد.
دومین پیشنهاد، طراحی بانک داده جامع از شعارهای منقح و هدفمند است؛ به گونهای که شعارها بر اساس نوع دشمن، ماهیت جنگ (اعم از جنگ متعارف، نامتقارن، سایبری و ترکیبی) و همچنین بستر فرهنگی و اجتماعی طرف مقابل دسته بندی و قابل استفاده در موقعیتهای مختلف باشند.همچنین این گزارش بر بهرهگیری از ظرفیت نهادهای حوزوی، فرهنگی و تخصصی برای تولید محتوای متناسب با ارزشهای دینی و ملی تأکید کرده و استفاده از این ظرفیتها را در شکلدهی به ادبیات مقاومت و انتقال پیامهای راهبردی در شرایط مختلف ضروری دانسته است.
گزارش شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نهایت بر این نکته تأکید دارد که انتخاب شعار در عرصههای تقابل و جنگ، نیازمند نگاه تخصصی و چندبعدی است و باید میان مبانی فقهی، اهداف راهبردی، الزامات رسانهای و اقتضائات فرهنگی جامعه پیوند برقرار شود.
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