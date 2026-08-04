هزاران نفر از زوجهای جوان در صف دریافت وام ازدواج/ پرداخت بهموقع وام ازدواج در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت بهموقع وام ازدواج باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد تا رضایتمندی زوجین جلب شود.
به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی با انتقاد از طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج، گفت: پرداخت وام ازدواج باید به یکی از برنامههای اساسی و اولویتدار دولت تبدیل شود، زیرا این تسهیلات نقش مهمی در حمایت از جوانان و تسهیل تشکیل خانواده دارد.
وی اظهار کرد: اینکه امروز چندصد هزار نفر از زوجهای جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. جوانانی که با امید آغاز زندگی مشترک، چشمانتظار دریافت این تسهیلات هستند، نباید ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار بمانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلی بیان کرد: دولت باید با تأمین منابع مالی لازم و الزام شبکه بانکی به اجرای دقیق قانون، زمینه پرداخت سریع و بدون وقفه وام ازدواج را فراهم کند. بانکها نیز موظف هستند از ایجاد موانع اداری و سختگیریهای غیرضروری خودداری کرده و روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.
وی تأکید کرد: مجلس بر اجرای کامل قوانین مرتبط با حمایت از ازدواج جوانان نظارت خواهد داشت و در صورت نیاز از ابزارهای نظارتی برای پیگیری عملکرد دستگاههای مسئول استفاده میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج جوانان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هرگونه تأخیر در پرداخت وام ازدواج، اصلا قابل قبول نیست. لذا انتظار میرود دولت و نظام بانکی با برنامهریزی دقیق، صفهای طولانی دریافت این تسهیلات را در کوتاهترین زمان ممکن از بین ببرند.